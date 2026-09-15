Al-Ain écrase Al-Nassr 4-0 : Une sensation monumentale en Ligue des Champions Élite de l'AFC

Un résultat mondial qui a secoué tout le football continental a été enregistré lors de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions de l'AFC. Arabie saoudite, le club géant rempli de stars, Al-Nassr, s'est déplacé pour affronter l'équipe émiratie d'Al-Ain et a subi une défaite humiliante et écrasante de 0-4. Avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix ainsi que Simakan en défense, le superclub de Riyad, alignant ses stars mondiales, s'est montré totalement impuissant face aux attaques féroces des hôtes.

Pour Al-Ain, Soufiane Rahimi a été le héros avec un doublé (25e et 63e minutes), tandis que son homonyme a aggravé le score à la 72e minute, et le légionnaire grec Georgios Giakoumakis a scellé le sort du match à la 85e minute. Les erreurs défensives et la fébrilité du gardien Al-Aqidi, couplées à l'incapacité du trio offensif à percer la défense adverse, ont conduit à un début de tournoi catastrophique pour les Saoudiens. Comment l'équipe la plus chère d'Asie a-t-elle pu être humiliée aux EAU, pourquoi Ronaldo et ses coéquipiers étaient-ils absents, et quelle tactique a permis à Al-Ain de triompher ?

4 buts sans réponse d'Al-Ain : Le drame du match étape par étape

Les moments décisifs où les buts ont été marqués lors de la rencontre aux EAU :

25e minute — Le premier coup de Rahimi : Soufiane Rahimi a ouvert le score à la 25e minute, mettant les hôtes devant et exposant les lacunes de la défense d'Al-Nassr (1-0) ;

63e minute — Doublé et stupeur : Au milieu de la seconde période, le même Soufiane Rahimi a marqué pour la deuxième fois contre les Saoudiens, signant son doublé (2-0) ;

72e minute — Le but humiliant de Soufiane Rahimi : La star d'Al-Ain, Soufiane Rahimi, a porté le score à 3-0 à la 72e minute, scellant pratiquement le sort de la rencontre ;

85e minute — Le coup de grâce de Giakoumakis : Peu avant la fin du match, le remplaçant Georgios Giakoumakis a marqué le quatrième but, achevant totalement Al-Nassr (4-0).

Ronaldo, Mané et Félix : Une soirée où les stars sont restées dans l'ombre

Les notes et performances décevantes des stars d'Al-Nassr :

La paralysie de la ligne d'attaque : Cristiano Ronaldo (note 6.8), Sadio Mané (6.0) et João Félix (7.1) n'ont trouvé aucune solution dangereuse pour percer le bastion défensif d'Al-Ain pendant 90 minutes ;

Désordre défensif : La défense du club de Riyad et le gardien Al-Aqidi (note 5.8) ont commis des erreurs grossières, offrant des occasions faciles aux attaquants adverses ;

Différence de notes collectives : Alors qu'Al-Ain comptait des joueurs comme Rahimi (8.6) et Gamarra (8.0), la note collective globale d'Al-Nassr n'était que de 6.4 (contre 7.3 pour les hôtes).

Début sensationnel en LDC : Le géant saoudien est-il en crise ?

Les conséquences de cette lourde défaite sur le classement et la compétition :

Un signal fort d'Al-Ain : Le club des EAU a battu l'un des favoris du continent dès la première journée, prouvant le sérieux de ses ambitions dans le tournoi ;

Un coup humiliant pour Al-Nassr : La défaite 0-4 d'un club ayant accumulé des transferts milliardaires et des légendes du football mondial a déclenché une vague de critiques virulentes dans les médias saoudiens ;

Le staff technique sous pression : Le manque d'équilibre tactique et l'inefficacité des stars remettent sérieusement en question l'avenir du staff technique.

Cette victoire écrasante d'Al-Ain sur Al-Nassr a prouvé une fois de plus que ce ne sont pas les noms prestigieux qui gagnent, mais la cohésion et la discipline sur le terrain.

Selon vous, qui est le plus responsable de cette défaite humiliante d'Al-Nassr : la tactique de l'entraîneur ou la passivité des stars ? Al-Nassr peut-il se relever et lutter pour le titre en LDC ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de la sensation asiatique à tous vos amis fans de football !