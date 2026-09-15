Le Lokomotiv élimine le Bunyodkor et se qualifie pour les quarts de finale

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan se sont poursuivis avec un affrontement intense et sans compromis, typique d'un derby de la capitale. À ce stade de la compétition, deux clubs renommés de Tachkent, le Bunyodkor et le Lokomotiv, se sont affrontés pour une place au tour suivant. Le sort de cette rencontre, marquée par une lutte acharnée, une prudence tactique et une forte pression, s'est joué sur une seule situation survenue en première mi-temps. À la 30e minute, après une faute commise dans la surface de réparation des « Hirondelles », l'attaquant talentueux du Lokomotiv, Jasurbek Yaxshiboyev, a transformé le penalty avec précision pour ouvrir le score.

Dans la suite du match, bien que le Bunyodkor ait multiplié les attaques pour égaliser, la défense et le gardien du Lokomotiv ont agi avec assurance, préservant cet avantage minimal de 1-0. Ainsi, le Lokomotiv est devenu le cinquième participant qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan et poursuit sa lutte pour le trophée. Alors, quel avantage le sang-froid de Yaxshiboyev a-t-il apporté à l'équipe, pourquoi le Bunyodkor n'a-t-il pas pu profiter de ses occasions, et jusqu'où les « Cheminots » peuvent-ils aller dans cette compétition ?

« Le tournant de la 30e minute » : Le penalty décisif de Yaxshiboyev

Les moments clés qui ont déterminé le résultat du derby de Tachkent :

30e minute — Un but plein de sang-froid : Bien que la première demi-heure ait été équilibrée, Jasurbek Yaxshiboyev a transformé sans faille le penalty accordé après une faute dans la surface du Bunyodkor ;

Le gardien impuissant : Malgré les tentatives du gardien du Bunyodkor, Federico Botti, pour anticiper la trajectoire, la frappe précise et puissante de Yaxshiboyev a fini au fond des filets ;

La discipline tactique du Lokomotiv : Après le but, les « Cheminots » se sont concentrés sur la défense, parvenant à neutraliser toutes les vagues offensives adverses dès l'extérieur de la surface de réparation.

Pression en seconde période et les attaques infructueuses du Bunyodkor

Décisions des entraîneurs et lutte sur le terrain :

Les changements du Bunyodkor : Menés au score, le staff technique des « Hirondelles » a tenté de renforcer la ligne d'attaque en faisant entrer des joueurs comme Faxriddin Muhammadov, Eldor Naimov et Muhammadali Adhamov ;

La triple rotation du Lokomotiv : À la 64e minute, les coachs du « Loko » ont effectué trois changements simultanés, lançant dans le match Aleksandr Shushnyar, Jafar Bahodirov et Suhrob Nurulloyev pour maintenir la stabilité au milieu de terrain ;

Un rempart défensif solide : Des joueurs expérimentés menés par Aleksey Kozlov, Sardor Mirzayev et Shuhrat Muhammadiyev ont réussi à conserver le score jusqu'au coup de sifflet final.

5e qualifié pour les quarts : Un pas audacieux vers le trophée

Le rapport de force en Coupe d'Ouzbékistan :

Le Lokomotiv en quarts de finale : Grâce à cette victoire de prestige dans le derby de la capitale, les « Cheminots » ont officiellement inscrit leur nom comme la 5e équipe qualifiée pour les 1/4 de finale de la Coupe nationale ;

Le Bunyodkor dit adieu à la Coupe : Pour le Bunyodkor, qui connaît une saison instable, le parcours en Coupe s'arrête en 1/8 de finale, et toute l'attention se portera désormais sur le championnat national ;

L'intrigue de la Coupe : La qualification du Lokomotiv, doté d'un effectif solide, a intensifié la concurrence pour les demi-finales et la finale.

Cette victoire, acquise grâce à la frappe décisive de Jasurbek Yaxshiboyev, prouve une fois de plus que les intentions du Lokomotiv de lutter jusqu'au bout pour les titres cette saison sont sérieuses.

Selon vous, la victoire 1-0 du Lokomotiv témoigne-t-elle de sa supériorité tactique ou le Bunyodkor a-t-il simplement manqué de chance ? Pensez-vous que les « Cheminots » pourront soulever le trophée de la Coupe d'Ouzbékistan cette année ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du derby intense du football ouzbek avec tous les fans et vos amis !