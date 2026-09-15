Willie Murphy, 82 ans, fait le buzz après avoir neutralisé un cambrioleur chez elle

À New York, Willie Murphy, 82 ans, est devenue une star sur Internet après avoir résisté à un homme qui s'était introduit chez elle. L'intrus avait tenté de se faire passer pour un malade pour qu'elle lui ouvre la porte, mais la vieille dame ne l'a pas cru.

L'incident a eu lieu la nuit lorsqu'un homme a frappé à la porte de Murphy, prétendant être souffrant et demandant d'appeler une ambulance. Méfiante, la femme n'a pas ouvert.

Peu de temps après, l'homme a défoncé la porte et s'est introduit dans la maison.

Cependant, l'agresseur n'est pas tombé sur une vieille dame ordinaire, mais sur une bodybuildeuse de 82 ans qui s'entraîne régulièrement.

Murphy a utilisé des objets ménagers pour se défendre contre l'intrus et l'a maintenu jusqu'à l'arrivée de la police.

Selon les informations, elle est capable de soulever jusqu'à 102 kilogrammes. À l'arrivée de la police, le suspect blessé a été transporté à l'hôpital. Lors d'une interview après l'incident, la femme de 82 ans a expliqué la situation avec calme et a prononcé une phrase courte et mémorable :

"Il a choisi la mauvaise maison."