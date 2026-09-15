Spectacle insolite en Tchéquie : 300 litres de vin coulent sur un escalier

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Spectacle insolite en Tchéquie : 300 litres de vin coulent sur un escalier

Lors du festival traditionnel du vin organisé dans le village tchèque de Kuks, les visiteurs ont assisté à un spectacle inhabituel : 300 litres de vin ont coulé le long d'un escalier en cascade. Le plus intéressant est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une démonstration, car les participants au festival ont également eu l'occasion de le déguster.

L'un des moments forts de l'événement a été le versement du vin le long d'un escalier en cascade spécial.

Pendant 8 minutes, 300 litres de vin ont coulé le long des marches.

Ce spectacle insolite est considéré comme l'un des symboles visuels les plus importants et uniques du festival.

Le festival du vin de Kuks attire l'attention non seulement par ses boissons, mais aussi par ses spectacles originaux. Le vin coulant sur l'escalier apparaît comme l'une des scènes les plus mémorables de l'événement.

KuksTchéquieFestival du vinEscalier en cascadeInsolite
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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