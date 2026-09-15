Diego Simeone choisit Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2026

L'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Diego Simeone, a exprimé son soutien à Lionel Messi pour le Ballon d'Or, le prix individuel le plus prestigieux du monde du football, rejetant les candidatures de Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Selon Goal.com, le technicien expérimenté est convaincu que les performances éclatantes de l'attaquant argentin lors de la Coupe du monde le placent au-dessus de tous ses concurrents. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les discussions autour de ce sujet se sont intensifiées après les déclarations de l'ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal. La jeune star avait affirmé que lui et l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, étaient actuellement les deux meilleurs joueurs du monde. Cependant, Simeone a fermement rejeté cette idée lors de la conférence de presse précédant le match contre Osasuna.

Le choix de Simeone et le facteur Coupe du monde

En répondant aux questions des journalistes, l'entraîneur de l'Atlético n'a pas hésité une seconde à évaluer les chances de son compatriote Lionel Messi. Simeone a souligné que les actions du joueur de 39 ans sur la scène internationale restent inégalées.

« Sans aucun doute, Messi », a déclaré Diego Simeone aux représentants des médias. « Après la Coupe du monde qu'il a vécue et à son âge actuel, il reste supérieur aux autres, il n'y a aucun doute là-dessus. »

La raison principale de cette opinion de l'expert argentin est le fait que Lionel Messi a mené son équipe nationale jusqu'en finale de la Coupe du monde 2026. Bien qu'ils aient été battus par l'Espagne lors du match décisif, pour Simeone, maintenir un niveau de jeu aussi élevé à 39 ans est plus important que les résultats des autres candidats.

Les prétentions des concurrents et les projets futurs

Il est noté que Yamal, après avoir remporté la Coupe du monde, la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec l'Espagne, avait déclaré qu'il méritait le prix 2026. De même, le tenant du titre Ousmane Dembélé n'a pas caché ses ambitions, affirmant qu'il ferait tout pour que le trophée reste entre les mains du joueur du PSG.

Cependant, Diego Simeone, tout en niant les chances de joueurs comme Rodri, Harry Kane ou Ousmane Dembélé, a réitéré que l'expérience et le talent de Lionel Messi à l'échelle mondiale surpassent toute concurrence.