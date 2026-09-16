Hansi Flick soutient les chances de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a fermement défendu la campagne de promotion menée par le club en faveur de son jeune talent, Lamine Yamal, pour le prestigieux Ballon d'Or. Selon Goal.com, le technicien allemand a partagé ses réflexions sur ce sujet et sur les projets futurs de l'équipe lors de la conférence de presse précédant le match de La Liga contre le Racing Santander. C'est ce que rapporte Goal.com .

Récemment, les déclarations ouvertes du jeune attaquant sur sa légitimité à recevoir ce prix ont suscité de vifs débats au sein de la communauté du football. Lors de sa conférence de presse, Hansi Flick a exprimé son soutien total à la confiance de son joueur et a expliqué pourquoi le club soutient cette campagne.

La confiance de Lamine Yamal sur le terrain

Flick a souligné que la grande confiance en soi de Yamal a un impact positif direct sur ses actions sur le terrain et sur ses résultats dans les moments décisifs. L'entraîneur a salué la franchise et la sincérité du joueur.

« Pourquoi ne devrions-nous pas faire campagne pour Lamine ? C'est notre joueur et je soutiens les joueurs qui ont confiance en eux. Je pense que c'est une excellente idée. S'il pense qu'il le mérite, alors je le pense aussi », a déclaré Hansi Flick.

Projets d'avenir et finale de la Ligue des champions

La conférence de presse a également abordé l'annonce officielle que le stade Camp Nou accueillera la finale de la Ligue des champions 2029. Le technicien allemand n'a pas caché sa satisfaction à l'idée que le match décisif se déroule dans l'arène des Catalans.

Parallèlement, Flick n'a pas souhaité se prononcer sur son maintien à la tête de l'équipe d'ici là. Selon lui, l'objectif principal reste de remporter cette prestigieuse compétition, et l'entraîneur prend plaisir à travailler dans le processus actuel.