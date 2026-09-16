Hansi Flick soutient les chances de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or

·6·Sport
Hansi Flick soutient les chances de Lamine Yamal pour le Ballon d'Or

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a fermement défendu la campagne de promotion menée par le club en faveur de son jeune talent, Lamine Yamal, pour le prestigieux Ballon d'Or. Selon Goal.com, le technicien allemand a partagé ses réflexions sur ce sujet et sur les projets futurs de l'équipe lors de la conférence de presse précédant le match de La Liga contre le Racing Santander. C'est ce que rapporte Goal.com .

Récemment, les déclarations ouvertes du jeune attaquant sur sa légitimité à recevoir ce prix ont suscité de vifs débats au sein de la communauté du football. Lors de sa conférence de presse, Hansi Flick a exprimé son soutien total à la confiance de son joueur et a expliqué pourquoi le club soutient cette campagne.

La confiance de Lamine Yamal sur le terrain

Flick a souligné que la grande confiance en soi de Yamal a un impact positif direct sur ses actions sur le terrain et sur ses résultats dans les moments décisifs. L'entraîneur a salué la franchise et la sincérité du joueur.

« Pourquoi ne devrions-nous pas faire campagne pour Lamine ? C'est notre joueur et je soutiens les joueurs qui ont confiance en eux. Je pense que c'est une excellente idée. S'il pense qu'il le mérite, alors je le pense aussi », a déclaré Hansi Flick.

Projets d'avenir et finale de la Ligue des champions

La conférence de presse a également abordé l'annonce officielle que le stade Camp Nou accueillera la finale de la Ligue des champions 2029. Le technicien allemand n'a pas caché sa satisfaction à l'idée que le match décisif se déroule dans l'arène des Catalans.

Parallèlement, Flick n'a pas souhaité se prononcer sur son maintien à la tête de l'équipe d'ici là. Selon lui, l'objectif principal reste de remporter cette prestigieuse compétition, et l'entraîneur prend plaisir à travailler dans le processus actuel.

Hansi FlickLamine YamalFC BarceloneBallon d'OrLa Liga
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi fait son retour en équipe nationale d'ArgentineLionel Messi fait son retour en équipe nationale d'ArgentineAujourd'hui, 02:19Diego Simeone choisit Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2026Diego Simeone choisit Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2026Hier, 23:20Al-Ain écrase Al-Nassr 4-0 : Une sensation monumentale en Ligue des Champions Élite de l'AFCAl-Ain écrase Al-Nassr 4-0 : Une sensation monumentale en Ligue des Champions Élite de l'AFCHier, 23:16Andijon bat l'Olimpik-MobiUz au bout du suspense et se qualifie pour les quartsAndijon bat l'Olimpik-MobiUz au bout du suspense et se qualifie pour les quartsHier, 22:10Le Lokomotiv élimine le Bunyodkor et se qualifie pour les quarts de finaleLe Lokomotiv élimine le Bunyodkor et se qualifie pour les quarts de finaleHier, 21:37«De joueur à propriétaire !» : Cristiano Ronaldo prêt à racheter Al-Nassr«De joueur à propriétaire !» : Cristiano Ronaldo prêt à racheter Al-NassrHier, 19:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?