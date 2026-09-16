«Choc après le 2-0» : Le Real Madrid arrache une victoire dramatique sur le terrain d'Elche

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«Choc après le 2-0» : Le Real Madrid arrache une victoire dramatique sur le terrain d'Elche

Le match de la 6e journée de La Liga a offert aux fans de football un thriller classique, riche en adrénaline et en scénarios inattendus. Le Real Madrid, en déplacement chez le dernier du championnat, Elche, a décroché une victoire très difficile et nerveuse sur le score de 3-2. La rencontre avait pourtant commencé par une domination totale des « Merengues » : après un coup franc d'Arda Güler, le gardien adverse Dituro a marqué contre son camp, et juste avant la pause, Kylian Mbappé a porté le score à 2-0. Cependant, refusant de s'avouer vaincus, les locaux ont fait preuve d'un courage exemplaire en seconde période, égalisant aux 71e et 83e minutes face à Thibaut Courtois.

Alors que les hommes de José Mourinho étaient au bord de la perte de points, le jeune talent Espi, entré en jeu à la 87e minute à la place de Trent, a inscrit le but de la victoire à la 90+1e minute, sauvant les Madrilènes d'un faux pas inévitable. Après ce succès éprouvant, les « Blancos » atteignent 15 points et occupent la 2e place du classement. Pourquoi le Real a-t-il perdu son avance de deux buts, comment la défense d'Elche a-t-elle résisté à Mbappé et Vinícius, et que cache cette décision magique à la 90+1e minute ?

« Le score de 2-0 et le talent de Mbappé » : Le début tonitruant des Madrilènes

Les faits marquants de la première mi-temps :

  • 25e minute — Coup franc et but contre son camp : Un coup franc puissant du jeune prodige turc Arda Güler a été dévié par le gardien d'Elche, Dituro, pour finir au fond des filets (0-1) ;

  • 33e minute — La finition clinique de Mbappé : Kylian Mbappé a puni la défense adverse peu avant la pause, inscrivant le deuxième but madrilène et consolidant l'avantage (0-2) ;

  • L'illusion d'une maîtrise totale : Dominant les 45 premières minutes, les Madrilènes se sont relâchés, pensant que le sort du match était déjà scellé.

Le coup de tonnerre d'Elche : 12 minutes de stupeur

La pression terrible subie par la défense du Real en seconde période :

  • 71e minute — La réponse d'Osorio : Osorio a trouvé le chemin des filets gardés par Courtois, relançant tout le suspense (1-2) ;

  • 83e minute — L'égalisation sensationnelle de Nino : À quelques minutes de la fin, Nino a égalisé à 2-2, soulevant tout le stade ;

  • Courtois et les erreurs défensives : La ligne défensive composée de Konaté, Hien et Cucurella a multiplié les approximations face aux contres rapides de l'adversaire.

90+1e minute : L'héroïsme historique d'Espi, entré en jeu

La rotation géniale de José Mourinho et la lutte pour la victoire :

  • Changement à la 87e minute : José Mourinho a fait entrer le jeune attaquant Espi à la place d'un Trent Alexander-Arnold épuisé ;

  • Le but salvateur à la 90+1e minute : Dans le temps additionnel, Espi a fait preuve d'agilité dans la surface pour propulser le ballon au fond des filets, offrant 3 points précieux au Real (2-3) ;

  • Situation au classement : Après cette victoire, les « Merengues » comptent 15 points et conservent la 2e place, tandis qu'Elche, malgré une lutte courageuse, reste au bas du tableau avec 2 points.

À travers ce test dramatique sur le terrain d'Elche, le Real Madrid a compris que sur le chemin du titre, tout relâchement peut coûter cher, mais l'esprit de ne jamais abandonner a encore une fois fait la différence.

À votre avis, Real MadridPourquoi le Real a-t-il failli perdre des points après avoir mené 2-0 contre le dernier ? Erreurs défensives ou excès de confiance ? Le but d'Espi à la 90+1e minute lui garantira-t-il une place de titulaire ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce résumé de La Liga avec vos amis !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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