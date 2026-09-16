Chef de la NASA : Les États-Unis doivent atterrir sur la Lune avant la Chine

Les États-Unis doivent se poser sur la Lune avant les astronautes chinois, car l'issue de cette nouvelle course à l'espace pourrait avoir un impact majeur non seulement sur les programmes spatiaux, mais aussi sur les alliances internationales, les normes technologiques et l'influence mondiale de l'Amérique. C'est ce qu'a déclaré le chef de la NASA, Jared Isaacman. Il a souligné que cette compétition est devenue un élément essentiel de la sécurité nationale du pays. Selon Ixbt.com, rapporte l'information.

Actuellement, la NASA prévoit d'envoyer des humains sur la surface lunaire en 2028, tandis que la Chine vise sa mission habitée pour 2030. Cependant, comme l'indique ixbt.com, si les experts américains ne respectent pas le calendrier, il n'est pas exclu que Pékin dépasse les États-Unis. Cela pourrait s'avérer décisif pour l'équilibre géopolitique futur.

Le pôle Sud de la Lune et les ressources limitées

Le pôle Sud de la Lune a été désigné comme la zone principale de la nouvelle course à l'espace. Cette région présente une forte probabilité de ressources minérales, et ses conditions sont idéales pour tester les technologies nécessaires aux futures missions vers Mars. Parallèlement, les sites propices à l'atterrissage et aux opérations sont très limités.

Isaacman a comparé ces zones à des « places de stationnement limitées » et a souligné que les deux pays les revendiquent. La partie qui arrivera en premier pourra influencer directement les technologies développées par les autres nations, les normes adoptées et les partenariats en matière de sécurité.

Parallèles historiques et coopération militaire

Le chef de la NASA a rappelé la mission Apollo 11 de 1969, la qualifiant de démonstration éclatante des capacités des États-Unis. Selon lui, si la Chine réussissait cette fois-ci en premier, cela pourrait nuire à l'influence américaine et entraîner des conséquences négatives.

À cet égard, Isaacman s'est prononcé en faveur d'un renforcement de la coopération entre la NASA et le Pentagone. Bien que les deux agences restent des structures distinctes, il est opportun qu'elles développent conjointement des opérations et des technologies dans l'espace lunaire, ainsi que des projets d'énergie nucléaire spatiale.

Selon l'expert, le travail séparé des deux agences conduit à une dispersion des ressources limitées. Des investissements conjoints permettraient une utilisation plus efficace des capacités des programmes spatiaux civils et militaires.