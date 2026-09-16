L'expansion de la constellation Starlink V3 débutera en 2026

Des changements majeurs se profilent dans le domaine des technologies spatiales. Elon Musk a annoncé que SpaceX commencera bientôt le déploiement de la nouvelle génération de satellites Starlink V3, ce qui augmentera considérablement les capacités du réseau. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, cette nouvelle série d'appareils spatiaux offrira une capacité de transmission plus de cent fois supérieure à celle du système actuel. Actuellement, environ 11 000 de ces appareils sont en activité sur l'orbite terrestre.

Avantages techniques de la nouvelle génération

Ce projet devrait constituer le plus grand bond technologique depuis la création du réseau Starlink. Le lancement du premier lot de Starlink V3 est prévu lors du quatorzième vol d'essai de la fusée Starship.

Selon le plan, cette fusée transportera 26 nouveaux satellites dans l'espace en un seul vol. Chaque appareil devrait ajouter environ 1 Tbit/s de capacité de transmission au réseau.

En conséquence, une seule mission spatiale pourrait augmenter instantanément la capacité totale du réseau de 26 Tbit/s. À titre de comparaison, ce chiffre est dix fois supérieur aux résultats obtenus avec les appareils Starlink V2 mini de la génération précédente.

Processus orbitaux et fonctions supplémentaires

Une fois dans l'espace, les appareils Starlink V3 déploieront leurs panneaux solaires et leurs antennes spéciales. Ils établiront ensuite une communication avec la Terre et avec l'ensemble de la constellation en utilisant des radiofréquences et des lasers.

Parallèlement, les satellites utiliseront leurs moteurs de bord pour atteindre l'altitude requise. Une fois les tests orbitaux et les vérifications terminés avec succès, ils commenceront à fournir des services directement aux clients en quelques semaines.

De plus, trois nouveaux satellites sont équipés d'un ensemble de caméras spéciales qui scanneront le bouclier thermique de la fusée Starship. Ces images seront transmises aux opérateurs pour évaluer l'état de préparation de la fusée pour les futurs vols.