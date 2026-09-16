Olympiade d'échecs : Gukesh sur le 4e échiquier, le coup de maître de Kasimdzhanov

Lors de l'Olympiade d'échecs, centre mondial de la gymnastique intellectuelle, les compositions officielles et la répartition des échiquiers des équipes favorites pour les médailles d'or ont été annoncées. L'attention de la communauté échiquéenne et de millions de fans était focalisée sur l'Inde : sur quel échiquier jouerait le prodige Dommaraju Gukesh, prétendant au titre mondial ? Premier, deuxième ou troisième ? Finalement, la décision officielle de l'Inde a fait grand bruit : Gukesh, favori pour le titre, a été placé sur le 4e échiquier !

Les responsables indiens ont choisi de former l'équipe strictement selon le classement FIDE : Praggnanandha au premier échiquier, Erigaisi au deuxième, Sarin au troisième, suivis de Gukesh, tandis que Vidit a été placé en réserve. Cependant, toutes les équipes n'ont pas suivi le classement aveuglément. Le capitaine de l'Ouzbékistan, champion olympique en titre et favori, Rustam Kasimdzhanov, a réalisé un coup tactique inattendu. Bien que le classement de Nodirbek Abdusattorov soit légèrement inférieur à celui de Javokhir Sindarov, l'entraîneur expérimenté a confié le premier échiquier à Abdusattorov. Les équipes des États-Unis et de Chine ont également aligné leurs formations les plus redoutables.

Alors, cet avantage tactique de Rustam Kasimdzhanov pour l'Ouzbékistan est-il décisif ? Le placement de Gukesh au 4e échiquier est-il un piège pour les adversaires, et qui est le plus proche de l'or olympique ?

« Le coup de maître de Kasimdzhanov » : l'intrigue tactique de l'Ouzbékistan

Répartition des échiquiers et stratégie du capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

1er échiquier — Nodirbek Abdusattorov : Bien que Javokhir Sindarov ait légèrement dépassé les indicateurs dans les derniers classements, Rustam Kasimdzhanov a confié la lutte contre les adversaires les plus difficiles au leader de l'équipe, Abdusattorov ;

2e échiquier — Javokhir Sindarov : Sindarov, qui intègre rapidement l'élite mondiale, sera responsable de porter un coup puissant à n'importe quel grand maître adverse sur le deuxième échiquier ;

3e et 4e échiquiers — Nodirbek Yakubboev et Shamsiddin Vokhidov : Ces deux grands maîtres, piliers de l'équipe, ont pour mission d'apporter des points de victoire garantis à l'Ouzbékistan ;

Réserve — Mukhidin Madaminov : Le jeune grand maître talentueux est prêt à entrer en jeu au moment opportun en tant que force de réserve principale.

La décision mathématique de l'Inde : pourquoi Gukesh est-il au 4e échiquier ?

Position officielle de la super-équipe indienne et analyse des experts :

Principe strict du classement : La Fédération indienne d'échecs a choisi de répartir les échiquiers uniquement en fonction des chiffres officiels du classement FIDE, sans tenir compte du statut personnel ou des titres de champion ;

Praggnanandha et Erigaisi en première ligne : En conséquence, Rameshbabu Praggnanandha occupe le premier échiquier, Arjun Erigaisi le deuxième et Nihal Sarin le troisième ;

Gukesh — « l'arme secrète » : Le fait que Gukesh, prétendant à la couronne mondiale, joue au 4e échiquier pourrait être une « arme nécessaire mais redoutable » utilisée par l'Inde pour écraser les adversaires sur les derniers échiquiers et remporter une victoire absolue ;

Vidit en réserve : Vidit Gujrathi, fort de ses nombreuses années d'expérience, a obtenu le statut de remplaçant derrière ce quatuor puissant.

États-Unis et Chine : La riposte des géants mondiaux

Les compositions alignées par les autres favoris :

La superpuissance des États-Unis : L'équipe américaine s'est appuyée, comme d'habitude, sur l'expérience et un haut niveau : Fabiano Caruana (1er), Wesley So (2e), Hans Niemann (3e), Levon Aronian (4e) et Awonder Liang (réserve) ;

Le tandem de champions de la Chine : La Chine, autre géant de l'Olympiade, aligne des grands maîtres impassibles comme Ding Liren, Wei Yi, Yu Yangyi, Xu Xiangyu et Wang Yue ;

Un terrain de lutte sans compromis : La confrontation intense entre l'Ouzbékistan, l'Inde, les États-Unis et la Chine promet de faire de cette Olympiade la compétition la plus spectaculaire de l'histoire des échecs.

La décision logique et audacieuse de Rustam Kasimdzhanov, ainsi que l'équipe d'Ouzbékistan menée par Abdusattorov et Sindarov, sont prêtes à conquérir une fois de plus le sommet du royaume mondial des échecs.

Selon vous, le fait que Rustam Kasimdzhanov ait confié le premier échiquier à Nodirbek Abdusattorov malgré le classement supérieur de Javokhir Sindarov pour l'Ouzbékistan permettra-t-il de décrocher les médailles d'or ? Le placement de Gukesh au 4e échiquier n'est-il pas un piège rusé tendu par l'Inde aux autres équipes ? Laissez vos avis en commentaires et partagez fièrement l'analyse de la marche vers l'or des grands maîtres ouzbeks avec tous les passionnés d'échecs et vos proches !