Le débat autour du Ballon d'Or, la distinction individuelle la plus prestigieuse du football mondial, a atteint son paroxysme. Après l'annonce officielle des 30 finalistes le 8 septembre, l'un des médias sportifs les plus influents au monde, The Athletic a publié son classement des 10 principaux favoris pour remporter le trophée. En tête de liste, Harry Kane, buteur du Bayern Munich et de l'équipe nationale d'Angleterre, a surpris tous les analystes. Plus surprenant encore, une autre star du Bayern, Michael Olise, occupe la 2e place, tandis que Rodri, qui s'est distingué la saison dernière avec Manchester Citycomplète le podium. Pourquoi Kylian Mbappé et Erling Haaland sont-ils sortis du trio de tête ? Quelle est la place de Lamine Yamal et Lionel Messi figure-t-il toujours dans le top 10 ? À la fin de cet article, nous dévoilons l'intrigue principale : le classement complet du TOP 10 publié par The Athletic et les facteurs clés influençant les résultats du vote.

La domination du Bayern : Kane et Olise conquièrent le monde

Les analystes de The Athletic ont évalué très haut le coefficient d'efficacité des stars du géant munichois cette saison :

Le leadership absolu de Harry Kane : Grâce à son talent de buteur et sa contribution inégalée au jeu collectif, l'attaquant anglais est reconnu comme le favori n°1 pour remporter le Ballon d'Or ;

Le phénomène Michael Olise : La jeune star française, arrivée au Bayern, s'est hissée directement à la 2e place grâce à ses performances fantastiques à son poste ;

Rodri sur le podium : Après avoir passé la saison dernière à Manchester Cityet évoluant désormais au FC Barcelone, le milieu de terrain espagnol Rodri occupe la 3e place parmi les favoris.

« La régularité de Harry Kane tout au long de l'année et son leadership en pointe de l'attaque font de lui le candidat le plus proche du Ballon d'Or cette fois-ci », écrit The Athletic.

Confrontation des grands : la position de Mbappé, Haaland et Messi

Les places suivantes du classement suscitent également des débats intenses parmi les fans de football :

Les stars dans le top 5 : L'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, occupe la 4e place, et le buteur deManchester CityErling Haaland, se classe 5e ;

La jeune génération et les nouveaux héros : La star du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, est classée 6e, tandis que le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, occupe une honorable 7e place ;

La légende est toujours là : Lionel Messi, qui joue pour l'Inter Miami, clôture la liste des 10 meilleurs joueurs du monde malgré son exil outre-Atlantique.

Le TOP 10 des favoris au Ballon d'Or selon The Athletic

Selon le rapport analytique officiel du média, le classement est établi comme suit :

Harry Kane (Bayern Munich, Angleterre) ; Michael Olise (Bayern Munich, France) ; Rodri (Manchester City / FC Barcelone, Espagne) ; Kylian Mbappé (Real Madrid, France) ; Erling Haaland (Manchester City, Norvège) ; Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Géorgie) ; Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne) ; Luis Díaz (Bayern Munich, Colombie) ; Jude Bellingham (Real Madrid, Angleterre) ; Lionel Messi (Inter Miami, Argentine).

Qui remportera le trophée de l'année

La question la plus importante pour les fans et les experts est de savoir si Harry Kane pourra maintenir cette avance lors de la cérémonie de vote officielle. La conclusion majeure estque les critères du Ballon d'Or cette année se concentrent moins sur les trophées collectifs que sur le leadership individuel et l'efficacité constante. La forme exceptionnelle de Harry Kane et la présence de trois joueurs du Bayern dans le top 10 prouvent l'influence du géant allemand. Si les journalistes votants suivent ces indicateurs, Harry Kane pourrait remporter son premier Ballon d'Or.

Selon vous, Harry Kane mérite-t-il vraiment le Ballon d'Or cette année plus que Mbappé, Haaland ou Rodri, ou le classement de The Athletic est-il controversé ? Partagez vos avis en commentaires !