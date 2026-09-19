Erreur catastrophique au Pentagone : la technologie secrète du F-35 américain est-elle tombée entre les mains de la Chine ?

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Erreur catastrophique au Pentagone : la technologie secrète du F-35 américain est-elle tombée entre les mains de la Chine ?

Un scandale international a éclaté autour du F-35, l'avion de chasse de 5e génération, projet le plus coûteux et technologique du système de défense américain ! Un lot de composants ultra-secrets, envoyé aux États-Unis via le Pacifique pour réparation, a atterri par erreur à Hong Kong, sous contrôle de Pékin, au lieu d'atteindre sa destination. Le Pentagone a officiellement confirmé que ces pièces ne sont jamais arrivées aux États-Unis, et le Congrès a ouvert une enquête urgente. Alors, quelle technologie rare les services de renseignement chinois ont-ils pu obtenir, et s'agit-il d'un hasard ou d'un plan délibéré ?

Le secret de la technologie furtive : qu'est-ce qui a disparu ?

Politico Selon le rapport du journal, l'incident a eu lieu cet été, et les pièces perdues ne sont pas des composants ordinaires :

  • Revêtement invisible au radar : La pièce manquante concerne la verrière du cockpit du F-35 ;

  • Couche acrylique secrète : Ce composant est recouvert d'une couche spéciale rendant l'avion invisible aux radars (furtivité), dont la composition est un secret d'État ;

  • Itinéraire complexe : Les pièces ont été envoyées d'Australie vers les États-Unis par une société intermédiaire, mais la cargaison a atterri de manière suspecte à l'aéroport de Hong Kong ;

  • Destin inconnu : À l'heure actuelle, on ignore qui détient ces pièces uniques et où elles sont stockées.

Panique au Congrès : Pékin va-t-il copier les secrets ?

« On ignore pourquoi l'équipement a été détourné ou qui le détient actuellement. Cet incident a suscité de vives inquiétudes au Pentagone et au Congrès, car la Chine pourrait avoir obtenu un accès à la technologie furtive la plus importante des États-Unis. »

Les membres du Congrès critiquent non seulement cet incident, mais aussi la décision des États-Unis de vendre des F-35 à l'Arabie saoudite. La raison est que les liens économiques et militaires étroits de Riyad avec Pékin augmentent le risque de fuite des technologies américaines vers la Chine.

Désordre logistique et statistiques des disparitions

Incident / Critère

Détails et faits officiels

Équipement perdu

Verrière de cockpit de F-35 avec revêtement furtif spécial

Expéditeur et destination

D'Australie vers les États-Unis (via le Pacifique), mais livré à Hong Kong

Fabricant principal

Corporation Lockheed Martin

Statistiques choquantes (rapport 2023)

Au cours des 5 dernières années Plus d'un million de pièces de F-35 ont été perdues ou non répertoriées

Mesures prises

Le Pentagone et le Congrès américain ont lancé une inspection et une enquête spéciales

Selon les experts militaires, si les ingénieurs chinois parviennent à déterminer la composition du revêtement furtif par analyse en laboratoire, cela pourrait porter un coup très dur à la supériorité aérienne américaine.

Selon vous, le fait que des pièces de l'avion de chasse le plus cher au monde finissent directement à Hong Kong est-il une erreur logistique fortuite ou une opération réussie des services secrets chinois ?

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F-35PentagoneLockheed MartinHong KongTechnologie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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