Une femme gagne jusqu'à 100 000 dollars par an grâce au câlin professionnel

·32·Monde
Une femme gagne jusqu'à 100 000 dollars par an grâce au câlin professionnel

Ella Love, résidant à New York, a abandonné l'enseignement pour lancer un service de câlin professionnel. Elle affirme gagner jusqu'à 100 000 dollars par an lors des bonnes années grâce à cette activité.

Âgée de 51 ans, Ella Love a enseigné l'art dans les écoles publiques de New York pendant 13 ans. En 2017, après avoir découvert le câlin professionnel, elle a suivi une formation en ligne et a commencé cette activité comme complément de revenu. Six mois plus tard, elle a quitté l'enseignement pour s'y consacrer pleinement.

Actuellement, elle facture 150 dollars pour une séance d'une heure. Elle précise travailler en moyenne trois heures par jour. Son revenu annuel moyen est de 60 000 dollars, mais peut atteindre 100 000 dollars lors des meilleures années.

Un homme et une femme s'étreignent les yeux fermés.

Love souligne que ses services ne sont ni romantiques ni sexuels ; elle effectue des entretiens préalables avec ses clients pour établir des règles claires et des limites personnelles. Selon elle, certains clients ont simplement besoin de proximité physique et de conversation.

Elle affirme que ces séances permettent à certaines personnes de ressentir une proximité physique sécurisée et basée sur le consentement mutuel. Love insiste sur le respect strict des limites professionnelles avec ses clients.

Ella LoveNew YorkCâlin ProfessionnelServices de CâlinBien-être
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Sirènes de raid aérien à Riyad : des explosions retentissent dans la capitale saoudienne, la population en paniqueSirènes de raid aérien à Riyad : des explosions retentissent dans la capitale saoudienne, la population en paniqueAujourd'hui, 09:01«Nous achetons»: Le Danemark cède le Groenland aux États-Unis, Trump annonce le 52e État«Nous achetons»: Le Danemark cède le Groenland aux États-Unis, Trump annonce le 52e ÉtatAujourd'hui, 08:52Erreur catastrophique au Pentagone : la technologie secrète du F-35 américain est-elle tombée entre les mains de la Chine ?Erreur catastrophique au Pentagone : la technologie secrète du F-35 américain est-elle tombée entre les mains de la Chine ?Aujourd'hui, 08:37L'Europe mise en garde contre une nouvelle menace liée à la RussieL'Europe mise en garde contre une nouvelle menace liée à la RussieAujourd'hui, 08:27Trump impose des sanctions draconiennes contre la Russie et l'Iran : un « piège » stratégiqueTrump impose des sanctions draconiennes contre la Russie et l'Iran : un « piège » stratégiqueAujourd'hui, 08:13Les milliardaires deviennent-ils pauvres ? 590 magnats exclus de la liste ForbesLes milliardaires deviennent-ils pauvres ? 590 magnats exclus de la liste ForbesAujourd'hui, 08:05
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?
Comment vit un Pakistanais de 436 kilos ?