Une femme gagne jusqu'à 100 000 dollars par an grâce au câlin professionnel

Ella Love, résidant à New York, a abandonné l'enseignement pour lancer un service de câlin professionnel. Elle affirme gagner jusqu'à 100 000 dollars par an lors des bonnes années grâce à cette activité.

Âgée de 51 ans, Ella Love a enseigné l'art dans les écoles publiques de New York pendant 13 ans. En 2017, après avoir découvert le câlin professionnel, elle a suivi une formation en ligne et a commencé cette activité comme complément de revenu. Six mois plus tard, elle a quitté l'enseignement pour s'y consacrer pleinement.

Actuellement, elle facture 150 dollars pour une séance d'une heure. Elle précise travailler en moyenne trois heures par jour. Son revenu annuel moyen est de 60 000 dollars, mais peut atteindre 100 000 dollars lors des meilleures années.

Love souligne que ses services ne sont ni romantiques ni sexuels ; elle effectue des entretiens préalables avec ses clients pour établir des règles claires et des limites personnelles. Selon elle, certains clients ont simplement besoin de proximité physique et de conversation.

Elle affirme que ces séances permettent à certaines personnes de ressentir une proximité physique sécurisée et basée sur le consentement mutuel. Love insiste sur le respect strict des limites professionnelles avec ses clients.