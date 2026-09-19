Jorge Jesus : Cinq Ballons d'Or ne garantissent aucun privilège à Cristiano

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, a annoncé une liste de 25 joueurs pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Avec cette annonce, le technicien de 72 ans a clairement affiché sa position ferme concernant le capitaine de l'équipe, Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus a souligné que les exploits passés et les distinctions individuelles ne garantissent pas une place de titulaire sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'entraîneur expérimenté a fermement insisté lors de la conférence de presse sur le fait que chaque joueur de l'équipe nationale doit justifier sa place uniquement par ses performances actuelles à l'entraînement et en match. Selon lui, il serait plus judicieux pour Cristiano Ronaldo de se concentrer sur des objectifs personnels majeurs, comme atteindre les 1000 buts, au niveau des clubs, tandis qu'en équipe nationale, seule la forme actuelle compte.

Principes stricts de sélection

Lorsque les journalistes ont interrogé Jorge Jesus sur la pression entourant Ronaldo et son statut, il a déclaré ouvertement qu'il n'y aurait aucun privilège. Aucune discussion privée n'a eu lieu entre le technicien et le joueur avant l'annonce de la liste. Selon l'entraîneur, l'histoire et les succès passés ne confèrent aucune immunité à un joueur pour éviter le banc de touche en cas de baisse de régime.

« Cris est un joueur comme les autres. S'il est performant, il jouera ; s'il n'est pas bon, il ne jouera pas », a déclaré Jorge Jesus. L'entraîneur a ajouté que, tout en reconnaissant le statut unique du joueur et ses cinq Ballons d'Or, cela n'a absolument aucune importance dans le processus de prise de décision.

Nouvelle approche tactique

En clarifiant la situation de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus a également dévoilé son style de jeu tactique, qui diffère radicalement de l'ère de l'ancien sélectionneur Roberto Martínez. Selon lui, le nouveau coach privilégie un système avec deux attaquants centraux plutôt que trois milieux de terrain. Cela nécessite une refonte totale des rôles dans la ligne d'attaque de l'équipe nationale.

La concurrence au sein de l'équipe du Portugal, qui se prépare pour les premiers matchs de la Ligue des Nations, devrait être plus forte que jamais. La politique de sélection impitoyable et juste de Jorge Jesus exige que non seulement le capitaine, mais tous les membres de l'équipe travaillent encore plus dur. Les prochains matchs montreront comment ces mesures fermes de l'entraîneur influenceront les résultats de l'équipe.