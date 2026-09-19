«Nous achetons»: Le Danemark cède le Groenland aux États-Unis, Trump annonce le 52e État

La carte du monde et l'équilibre des forces géopolitiques changent radicalement sous nos yeux ! Un accord historique et inattendu a été conclu concernant le Groenland, une île stratégique immense qui fait l'objet de débats depuis des années. Le Danemark a reconnu avoir conclu un accord officiel avec les États-Unis, admettant son incapacité à assurer seul la sécurité de l'île. Suite à cela, Donald Trump a révélé l'établissement d'un contrôle militaire permanent des États-Unis sur le Groenland et son plan pour intégrer de nouveaux États à l'Amérique. Alors, à quelles conditions Washington a-t-il obtenu ce vaste territoire, et quel rôle la menace russe et chinoise a-t-elle joué ?

La faiblesse de Copenhague et la déclaration retentissante de Rubio

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio Fox News a expliqué clairement les raisons de la décision du Danemark lors d'une interview accordée à la chaîne :

Faiblesse financière : Le gouvernement du Danemark et du Groenland a officiellement reconnu ne pas disposer des capacités financières et militaires nécessaires pour protéger l'île en cas de menace militaire ;

Droit militaire permanent : Désormais, les États-Unis au Groenland ont obtenu le droit total de déployer leurs bases militaires et leurs contingents pour une durée illimitée ;

Défense sans frais : Selon Rubio et Trump, ce projet militaire majeur ne pèsera pas sur les contribuables américains.

«Le Canada sera le 51e État, et le Groenland sera le 52e !»

«À terme, ils comprendront que cela menace également leur sécurité nationale. Le Danemark et le Groenland savent qu'ils ne peuvent pas se défendre en cas d'attaque. Les États-Unis en sont capables», a déclaré Marco Rubio.

Donald Trump, quant à lui, sur son réseau Truth Social n'a pas caché que ses plans étaient encore plus ambitieux :

«Nous n'envahirons pas le Groenland. Nous allons l'acheter. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du Groenland le 51e État. Je veux faire du Canada le 51e État. Le Groenland sera le 52e. Et le Venezuela pourrait devenir le 53e.»

Selon Trump, l'île est déjà entourée par des sous-marins et des navires de guerre russes et chinois, c'est pourquoi l'intervention immédiate des États-Unis est une «question de vie ou de mort» pour ne pas laisser le contrôle de l'Arctique aux ennemis.

Détails de l'accord historique sur le Groenland

Direction Conditions de l'accord et plans principaux Statut militaire L'armée américaine sur le territoire du Groenland contrôle de sécurité permanent et totalétablit Position du Danemark Admettant l'impossibilité d'une défense autonome, il a transféré le contrôle à Washington Raison géopolitique principale Renforcement drastique de l'influence des navires de guerre russes et chinois dans l'Arctique Prochaines étapes La construction d'une nouvelle infrastructure militaire débutera immédiatement dans plusieurs régions de l'île Plan d'expansion de Trump Idée d'élargir les États-Unis avec le Canada (51e), le Groenland (52e) et le Venezuela (53e)

Grâce à cet accord, aucun autre pays au monde ne pourra désormais construire de base ou maintenir un contingent au Groenland.

Selon vous, cette décision du Danemark renforcera-t-elle la sécurité européenne ou, au contraire, rapproche-t-elle le risque d'un conflit militaire majeur avec la Russie et la Chine dans l'Arctique ? Que pensez-vous des déclarations de Trump sur les «nouveaux États» ?

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