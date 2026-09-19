Trump impose des sanctions draconiennes contre la Russie et l'Iran : un « piège » stratégique

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Trump impose des sanctions draconiennes contre la Russie et l'Iran : un « piège » stratégique

Washington a officiellement promulgué une loi ouvrant la voie au coup économique le plus sévère de ces dernières années contre la Russie et l'Iran. Le président Donald Trump a signé le projet de loi historique « H.R. 5334 », approuvé par les deux chambres du Congrès américain. Cependant, l'aspect qui a surpris les experts et le marché mondial est ailleurs : ces sanctions terribles ne s'appliqueront pas immédiatement, mais uniquement sur décision personnelle et volonté de Trump. Pourquoi le chef de la Maison Blanche a-t-il obtenu un tel pouvoir discrétionnaire et quand des tarifs de 500 % pourraient-ils être appliqués aux produits russes ?

La loi « H.R. 5334 » et les pouvoirs illimités du président

L'administration de la Maison Blanche a publié des informations officielles sur le document de sanctions 2026, nommé d'après le défunt sénateur Lindsey Graham :

  • Tarifs secondaires : Trump détermine seul et indépendamment le moment et le volume de l'imposition de tarifs secondaires contre n'importe quel pays du monde ;

  • Contourner le Congrès : Le président américain a obtenu le droit d'accorder des privilèges commerciaux spéciaux à certains pays sans l'approbation préalable du Congrès ;

  • Pas automatique : Les sanctions et droits de douane ne s'activent pas automatiquement ; ils ne sont activés qu'en tant qu'outil de pression diplomatique, « sur simple pression d'un bouton » ;

  • Expansion contre l'Iran : Le document renforce considérablement les restrictions existantes non seulement contre Moscou, mais aussi contre Téhéran.

Levée des sanctions en échange d'un accord de paix

« La loi permet à Donald Trump d'annuler instantanément toutes les sanctions et tarifs prévus dans ce document si un accord de paix est signé en Ukraine et que les hostilités cessent complètement ».

C'est précisément cette clause qui montre que Washington utilise la politique de la « carotte et du bâton » vis-à-vis de Moscou à la table des négociations.

Tarifs et mécanismes de sanction (Tableau)

Type de restriction

Sanction maximale fixée

Champ d'application

Pays achetant du pétrole et du gaz russes

Tarif jusqu'à 100 %

Appliqué aux produits des pays tiers qui continuent d'importer des ressources énergétiques russes lors de leur entrée aux États-Unis

Importation directe depuis la Russie

Tarif jusqu'à 500 %

Droit de douane massif imposé sur toutes les marchandises russes entrant aux États-Unis

Condition de levée des sanctions

0 % (annulation)

En cas de conclusion d'un accord de paix sur l'Ukraine et de respect des exigences du document

La menace d'un droit de douane de 500 % et de tarifs secondaires de 100 % est devenue un signal sérieux, en particulier pour les acheteurs mondiaux de pétrole russe.

Selon vous, Trump activera-t-il réellement ces tarifs terrifiants de 500 %, ou s'agit-il simplement d'une pression diplomatique utilisée pour convaincre la Russie d'accepter un accord de paix plus rapidement ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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