Le secret de longévité d'un homme de 112 ans a été révélé

Vitantonio Lovallo, l'homme le plus âgé d'Europe, est décédé à l'âge de 112 ans et 171 jours. Surnommé « Ziton », Lovallo s'est éteint le 15 septembre à Avigliano, en Italie.

Selon les données officielles, il est né le 28 mars 1914 dans le village de Sarnelli, près d'Avigliano. Lovallo travaillait comme berger depuis l'âge de 16 ans.

Il a rencontré sa future épouse dans le village. Elle était venue à Sarnelli pour se remettre d'une pleurésie. Le couple s'est marié en 1936 et a eu quatre enfants : Lucia en 1938, Vincenzo en 1940, Maria en 1946 et un autre fils en 1952.

Cependant, Vincenzo est décédé d'une méningite quelques mois après sa naissance. L'épouse de Lovallo est décédée en 2015 à l'âge de 98 ans des suites d'une leucémie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lovallo a été envoyé au front et capturé par les troupes allemandes en Grèce en 1943.

Il a d'abord été détenu sur l'île de Rhodes, puis emmené en Allemagne. Il y a été interné au camp Stalag VIII C et libéré par les troupes soviétiques en mai 1945. Pendant sa captivité, il a été contraint à des travaux forcés, notamment la construction de voies ferrées.

De retour dans son pays, Lovallo a travaillé comme muletier et a cultivé la terre pendant des décennies.

Après le décès de Michele Cicora le 31 mars 2024, Lovallo est devenu l'homme le plus âgé vivant en Italie. Il a également été le premier homme de la région de Basilicate à atteindre l'âge de 110 ans.

Après le décès du Roumain Ilie Ciocan le 27 mai 2026, Lovallo a obtenu le statut d'homme le plus âgé vivant en Europe.

À 103 ans, il a révélé son secret de longévité

À 103 ans, Lovallo a cité un mode de vie sain et paisible comme la raison principale de sa longévité.

Fait intéressant, même à cet âge, il pouvait encore travailler avec une houe et des sécateurs. Lovallo a continué à vivre et à travailler dans le village jusqu'à ses 106 ans. Il élevait des moutons et s'occupait des vignes et des champs. Plus tard, il s'est consacré uniquement à l'élevage de lapins et de poules.

Il n'a jamais obtenu de permis de conduire et ne s'est jamais intéressé au vélo. Il se déplaçait principalement dans le village à dos de mulet.

Les membres de sa famille ont affirmé que son régime alimentaire était proche du régime méditerranéen. Il consommait beaucoup de légumineuses, de fruits et de légumes cultivés localement.

Même après avoir dépassé les 100 ans, il buvait un verre de vin fait maison avec ses repas. Au fil des années, ses seuls médicaments consistaient en une aspirine quotidienne et quelques compléments.

Lovallo a conservé son indépendance même dans sa vieillesse. On raconte qu'il se rasait lui-même jusqu'à l'âge de 109 ans.

Sa petite-fille, Sara Lovallo, a parlé aux médias italiens de la vision de la vie de son grand-père.

« Mon grand-père aimait sa terre et appréciait toujours la vie », a-t-elle déclaré.

Lovallo a tenu un journal pendant sa captivité durant la guerre. Dans l'une de ses notes, il a écrit qu'il avait traversé ces jours très difficiles, mais qu'il avait choisi la vie.

Les funérailles de Lovallo ont eu lieu le 17 septembre à Sarnelli, et il a ensuite été enterré à Lagopesole.

Après son décès, le Portugais Joaquim Varela, âgé de 111 ans, est devenu l'homme le plus âgé vivant connu sur le continent européen.