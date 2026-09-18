L'industrie de défense nationale de l'Ouzbékistan a franchi une étape stratégique nouvelle et sans précédent dans l'histoire des technologies militaires locales et internationales. Lors du salon international des technologies de défense (Africa Aerospace and Defence) qui se tient en République d'Afrique du Sud, en Ouzbékistan un nouveau drone stratégique "kamikaze" (drone d'attaque), considéré comme l'équivalent des célèbres drones "Shahed" qui ont radicalement changé le style des guerres modernes, a été officiellement présenté. Cet appareil militaire avancé présenté est capable de parcourir une distance immense allant jusqu'à 1500 km et possède la capacité de détruire des cibles stratégiques avec une grande précision.

Le drone est équipé d'une puissante ogive (explosif) de 30 kg, peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h en vol et opère à une altitude de 3 km (3000 m) au-dessus du sol. Cette innovation, qui a attiré l'attention des participants au salon et des principaux experts internationaux, de l'Ouzbékistan a démontré que le complexe militaro-industriel possède pleinement le potentiel de produire des armes de haute précision à longue portée, non seulement au niveau tactique mais aussi stratégique.

Alors, par quels indicateurs techniques le nouveau drone d'attaque ouzbek se distingue-t-il du "Shahed", comment modifiera-t-il l'équilibre de sécurité dans la région et quelle sera la demande sur le marché international des armements ?

« Rayon de 1500 km et vitesse de 200 km/h » : Paramètres techniques principaux du drone

Détails tactiques et techniques révélés lors du salon militaire en Afrique du Sud :

Portée de vol de 1500 km : Le nouvel appareil permet de cibler avec précision des postes de commandement ennemis, des centres de ravitaillement et des systèmes de défense aérienne à longue distance ;

Ogive de 30 kg : La puissante charge explosive de 30 kg installée sur le drone a la capacité de détruire des installations militaires fortifiées et des véhicules lourdement blindés en un seul coup ;

Vitesse maximale de 200 km/h : L'appareil peut atteindre une vitesse de 200 km/h, ce qui est considéré comme une vitesse élevée pour les drones "kamikazes" de sa catégorie ;

Plafond d'altitude de 3000 mètres : Le drone évolue à 3 km d'altitude, volant au-dessus de la portée des armes légères conventionnelles et des unités antiaériennes à courte portée ;

Équivalent du "Shahed" : Le drone est considéré comme l'équivalent de l'un des modèles de drones d'attaque les plus efficaces au monde en termes de fonction, de production économique et de précision de frappe.

Présentation sur la scène internationale : Pourquoi l'Afrique du Sud ?

Présentation au salon de la défense et importance géopolitique :

Place de marché militaire mondiale : Le salon des technologies de défense en Afrique du Sud est l'une des plus grandes plateformes de vente et de présentation militaires pour les pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie ;

Technologies nationales pour l'exportation : En présentant son produit sur la scène internationale, l'Ouzbékistan a montré qu'il est prêt non seulement à fournir sa propre armée, mais aussi à exporter des drones militaires compétitifs sur le marché mondial ;

Indépendance technologique : À une époque où la demande de drones d'attaque a grimpé en flèche dans le contexte des conflits militaires modernes, la mise en place d'une production locale renforce l'indépendance de la défense nationale.

Analyse militaro-stratégique : Que disent les experts ?

Conclusions des experts en sécurité internationale et défense :

Garantie de sécurité régionale : Compte tenu de la complexité de la situation géopolitique en Asie centrale, les drones kamikazes d'une portée de 1500 km servent de puissant facteur de dissuasion pour protéger les frontières aériennes et les intérêts stratégiques du pays ;

Efficacité économique : Ce type de drone "kamikaze" coûte plusieurs fois moins cher que les missiles de croisière qui valent des millions de dollars, tout en assurant le même résultat tactique ;

Saturation de la défense aérienne : L'utilisation simultanée de plusieurs appareils (attaques en essaim) permet de surcharger et de neutraliser les systèmes de défense aérienne modernes de l'adversaire.

La présentation par l'Ouzbékistan de son premier drone "kamikaze" stratégique capable de conquérir une distance de 1500 km sur la scène internationale marque un bond en avant majeur pour l'industrie de défense du pays dans le développement d'armes de haute technologie conformes aux standards mondiaux.

Selon vous, dans quelle mesure ce drone "kamikaze" d'une portée de 1500 km, développé par notre industrie de défense locale, augmentera-t-il la puissance de combat des Forces armées ouzbèkes ? Cette innovation pourra-t-elle rivaliser avec d'autres drones étrangers sur le marché international des armements ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cet article sur cette réussite historique des technologies militaires de notre pays avec tous vos amis et passionnés de sujets militaires !