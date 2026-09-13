Une influenceuse de 27 ans décède après une intervention médicale

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Une influenceuse de 27 ans décède après une intervention médicale

Oliviya Oras, influenceuse renommée en Finlande et l'une des premières stars locales des réseaux sociaux, est décédée à l'âge de 27 ans. Elle a succombé le 2 septembre à Helsinki à la suite d'une intervention médicale qui a mal tourné, ont annoncé ses parents.

Les proches d'Oliviya ont qualifié son décès de soudain. La famille a demandé le respect de leur vie privée en cette période difficile et a souhaité ne pas divulguer les détails de sa mort.

Un ami d'Oliviya a déclaré aux médias locaux que son décès était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, ajoutant que des enquêtes supplémentaires pourraient être menées.

Oliviya est née en 1998, enfant unique du marchand d'art Reijo Oras (80 ans) et de Johanna Oras (56 ans).

Elle a acquis une notoriété sur les réseaux sociaux dès son adolescence. À son apogée, elle comptait près de 40 000 abonnés en ligne. La vie d'Oliviya a même fait l'objet d'un « The Perfect Selfie » documentaire intitulé.

Une femme blonde portant une veste en cuir noir et des lunettes de soleil se tient devant un mur coloré.

Par la suite, elle s'est éloignée des projecteurs pour travailler dans le marketing, la mode, l'intelligence artificielle et au sein de l'entreprise de design de sa mère, Kallary .

En 2025, Oliviya a fondé l'organisation Oras Respiratus pour soutenir la recherche sur les maladies pulmonaires.

Quatre jours avant son décès, elle avait publié une photo avec son compagnon Oskar Komulainen depuis un restaurant étoilé au guide Michelin à Bekkjarvik, en Norvège, où ils célébraient l'anniversaire d'Oskar.

Dans cette publication, Oliviya écrivait : « Nous n'oublierons jamais cette soirée. »

L'entrepreneur Peter Vesterbacka a également déclaré avoir vu Oliviya à Turku quelques jours avant sa disparition.

« C'est une nouvelle inattendue pour tout le monde. C'était une jeune femme brillante et merveilleuse. Je me demande encore comment cela a pu arriver », a-t-il confié.

Une jeune fille blonde en robe bleue sourit en pleine nature.

Anitra Ahtola, directrice d'une école de danse, a également rendu un hommage émouvant à Oliviya.

« Tu es partie trop tôt. L'amour entre toi et Osku était vraiment spécial », a-t-elle écrit.

Samedi, la mère d'Oliviya a partagé sur les réseaux sociaux une photo encadrée de sa fille, accompagnée d'une rose et d'une bougie.

« Oliviya 1998–2026. Souvenons-nous d'elle sur la plateforme qu'elle aimait tant », a écrit Johanna Oras.

Aucun rapport médical officiel concernant le décès d'Oliviya Oras n'a été publié pour le moment.

Oliviya OrasOras RespiratusHelsinkiMichelinFinlande
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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