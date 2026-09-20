Neuf nouvelles espèces mystérieuses découvertes au fond de l'océan

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Neuf nouvelles espèces mystérieuses découvertes au fond de l'océan

Au fond de l'océan glacial et sombre près de l'Alaska, une découverte inattendue a été faite par les scientifiques. Les chercheurs ont identifié 9 nouvelles espèces d'éponges marines jusqu'alors inconnues de la science.

Ces nouvelles espèces ont été identifiées lors de l'étude d'échantillons prélevés dans les eaux profondes du golfe d'Alaska et autour des îles Aléoutiennes. L'information a été communiquée par l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA) des États-Unis.

Combien de secrets cache encore le fond de l'océan ?

Neuf images de diverses éponges marines et créatures au fond de l'océan.

Il est intéressant de noter que les scientifiques n'ont pas découvert ces créatures par hasard récemment. Les échantillons ont été collectés au cours des recherches marines menées par la NOAA depuis de nombreuses années. Certains spécimens conservés depuis 2012 ont été soumis ultérieurement à des analyses microscopiques et génétiques approfondies.

Les examens ont révélé que 9 échantillons constituaient des espèces distinctes. Ils appartiennent à six groupes différents, certains différant radicalement par leur apparence et leur structure interne.

L'un des aspects les plus fascinants est que l'une des nouvelles espèces est si unique que les scientifiques ont dû créer un tout nouveau genre pour la classer. Une autre espèce est devenue le premier exemple connu d'un groupe principalement présent dans les régions tropicales à être découvert dans une région froide comme l'Alaska.

Ce ne sont pas de simples « éponges »

Plusieurs poissons roses nagent autour d'une grande éponge au fond de la mer.

Bien que les éponges marines semblent être des créatures très simples, elles jouent un rôle crucial dans l'écosystème océanique. Elles filtrent l'eau et créent des refuges pour d'autres animaux au fond de l'océan.

Certains poissons et crustacés se cachent parmi les éponges. Il a même été constaté que certaines espèces de poissons déposent leurs œufs à l'intérieur des éponges.

Selon les scientifiques, jusqu'à présent 232 espèces d'éponges marines sont connues dans les eaux de l'Alaska. Cependant, comme une grande partie des profondeurs océaniques reste inexplorée, de nombreuses autres espèces inconnues pourraient être découvertes à l'avenir.

Îles AléoutiennesAlaskaNOAAÉponge marineOcéanographie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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