Le milieu de terrain du FC Barcelone, Fermín López, a partagé ses émotions après la victoire difficile 3-1 contre Séville et a évoqué la dynamique positive de l'équipe en Liga. Ce succès renforce la domination des Catalans dans le championnat national. Après la rencontre au stade Ramón Sánchez Pizjuán, le joueur n'a pas caché sa satisfaction d'avoir obtenu les trois points et d'avoir atteint un objectif personnel important. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le milieu de terrain de 23 ans, formé à La Masia, a été convoqué par Luis de la Fuente dans le groupe de l'équipe d'Espagne pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Cette convocation représente un immense accomplissement émotionnel pour le jeune joueur, après une période difficile où il a dû manquer la Coupe du monde en raison d'une blessure. Fermín a admis qu'il n'avait pas été facile de surmonter ces épreuves.

"Je suis très heureux de revenir en équipe nationale. Ne pas pouvoir participer à la Coupe du monde a été très dur pour moi. J'ai bien commencé la saison et je suis ravi d'être de retour en sélection", a souligné Fermín López.

Le changement tactique de Raphinha et son triplé

Au-delà de la joie de l'équipe pour la sélection espagnole, Raphinha, qui a démantelé la défense de Séville, est devenu le héros de la soirée. Le joueur brésilien a adopté un nouveau profil tactique sous la direction de Hansi Flick, évoluant dans des zones centrales plutôt que sur son aile habituelle. Ce changement a produit des résultats inattendus et très efficaces.

L'ancien joueur de Leeds United a réussi à marquer 12 buts en seulement sept matchs, devenant le leader incontesté dans la course au trophée Pichichi. Fermín a tenu à souligner la rapidité avec laquelle son coéquipier s'est adapté à ses nouvelles fonctions.

"Raphinha est devenu notre numéro neuf surprise. Ce qu'il fait est admirable. C'est un très bon joueur et il peut s'adapter à n'importe quel poste. Nous lui faisons des passes et il marque. Bien qu'il n'ait jamais joué comme attaquant central auparavant, il affiche maintenant des statistiques incroyables", a déclaré le milieu de terrain du FC Barcelone.

Haute intensité sur le terrain

Fermín López a également souligné qu'il était difficile de jouer sur le terrain de Séville, l'adversaire ayant exercé une forte pression devant ses supporters. Il a expliqué comment les instructions précises de l'entraîneur influencent le jeu de l'équipe. Il est demandé à l'équipe de maintenir une haute intensité tout au long du match et d'effectuer un pressing immédiat après la perte du ballon.

"Séville nous a mis sous pression dans son stade, mais les trois buts de Raphinha ont été décisifs. L'entraîneur nous demande toujours de jouer avec une haute intensité et de presser immédiatement après avoir perdu le ballon", a conclu Fermín.