Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
La nouvelle série iPhone 18 d'Apple a été mise en vente dans le monde entier le 18 septembre. En Ouzbékistan également, les premiers prix des smartphones ont été révélés.
Actuellement, les versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max sont proposées à la vente.
Versions eSIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 dollars
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollars
Versions SIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 dollars
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dollars
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 dollars
Ainsi, selon les informations actuelles, le prix de départ de l'iPhone 18 Pro commence à 1 899 dollars, et celui de l'iPhone 18 Pro Max à 2 049 dollars.
Commentaires 0
…