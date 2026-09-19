Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus

·5·Technologie
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus

La nouvelle série iPhone 18 d'Apple a été mise en vente dans le monde entier le 18 septembre. En Ouzbékistan également, les premiers prix des smartphones ont été révélés.

Actuellement, les versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone 18 Pro Max sont proposées à la vente.

Versions eSIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 dollars

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 dollars

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 dollars

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 dollars

Versions SIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 dollars

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 dollars

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 dollars

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 dollars

Ainsi, selon les informations actuelles, le prix de départ de l'iPhone 18 Pro commence à 1 899 dollars, et celui de l'iPhone 18 Pro Max à 2 049 dollars.

AppleiPhone 18eSIMOuzbékistanSmartphone
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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