Un mariage dans 40 centimètres d'eau ! La réaction des invités a surpris tout le monde

Une cérémonie de mariage organisée dans la province de Quang Tri, au Vietnam, a pris une tournure inattendue. Malgré les fortes pluies et les inondations, les invités n'ont pas quitté la table : ils ont dégusté le repas de mariage debout dans près de 40 centimètres d'eau.

Le 13 septembre, le mariage de Duong My et Thai Huynh s'est déroulé dans la cour familiale. Cependant, la rivière Thach Han, située à proximité, a soudainement débordé à cause d'un cyclone tropical, inondant le lieu de la cérémonie.

Les invités ont retroussé leurs pantalons et ont mangé autour de la table tout en restant debout dans l'eau. Lorsque le niveau a atteint environ 40 centimètres, la famille a envisagé de reporter la cérémonie pour des raisons de sécurité.

Cependant, la situation a rapidement évolué. Le 14 septembre, vers 03h00, l'eau s'était complètement retirée.

Une fois l'eau partie, la cérémonie d'accueil des mariés s'est poursuivie normalement. Les organisateurs ont déclaré que cette inondation imprévue a rendu leur journée joyeuse encore plus mémorable.