Un mariage dans 40 centimètres d'eau ! La réaction des invités a surpris tout le monde

·11·Monde
Un mariage dans 40 centimètres d'eau ! La réaction des invités a surpris tout le monde

Une cérémonie de mariage organisée dans la province de Quang Tri, au Vietnam, a pris une tournure inattendue. Malgré les fortes pluies et les inondations, les invités n'ont pas quitté la table : ils ont dégusté le repas de mariage debout dans près de 40 centimètres d'eau.

Le 13 septembre, le mariage de Duong My et Thai Huynh s'est déroulé dans la cour familiale. Cependant, la rivière Thach Han, située à proximité, a soudainement débordé à cause d'un cyclone tropical, inondant le lieu de la cérémonie.

Les invités ont retroussé leurs pantalons et ont mangé autour de la table tout en restant debout dans l'eau. Lorsque le niveau a atteint environ 40 centimètres, la famille a envisagé de reporter la cérémonie pour des raisons de sécurité.

Cependant, la situation a rapidement évolué. Le 14 septembre, vers 03h00, l'eau s'était complètement retirée.

Une fois l'eau partie, la cérémonie d'accueil des mariés s'est poursuivie normalement. Les organisateurs ont déclaré que cette inondation imprévue a rendu leur journée joyeuse encore plus mémorable.

Duong MyThai HuynhQuang TriRivière Thach HanVietnam
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Piège derrière un sourire : La nouvelle arnaque à la corruption contre les migrants en RussiePiège derrière un sourire : La nouvelle arnaque à la corruption contre les migrants en RussieAujourd'hui, 07:50L'Arabie saoudite demande de l'aide à 7 pays : le Moyen-Orient est-il au bord d'un conflit majeur ?L'Arabie saoudite demande de l'aide à 7 pays : le Moyen-Orient est-il au bord d'un conflit majeur ?Aujourd'hui, 07:29L'envoyé spécial du Vatican se rend à Moscou : Le cardinal annonce sa visite en RussieL'envoyé spécial du Vatican se rend à Moscou : Le cardinal annonce sa visite en RussieHier, 21:5513 heures dans les toilettes : un député belge reste enfermé toute la nuit au Parlement13 heures dans les toilettes : un député belge reste enfermé toute la nuit au ParlementHier, 21:46«J'ai perdu et je m'en vais» : Le Premier ministre suédois démissionne après sa défaite électorale«J'ai perdu et je m'en vais» : Le Premier ministre suédois démissionne après sa défaite électoraleHier, 21:37«Appel secret à Téhéran !» : La Chine demande à l'Iran de freiner les Houthis au Yémen«Appel secret à Téhéran !» : La Chine demande à l'Iran de freiner les Houthis au YémenHier, 21:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars