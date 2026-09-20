Motorola présente son nouveau flagship doté d'un appareil photo de 200 MP

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Motorola présente son nouveau flagship doté d'un appareil photo de 200 MP

Motorola a annoncé la date de présentation officielle de son nouveau smartphone flagship, le modèle Signature 27, et a révélé les premières caractéristiques de l'appareil. Selon ixbt.com, la présentation très attendue est prévue pour le 22 septembre de cette année, et le nouvel appareil devrait remplacer la génération précédente sortie en janvier 2026. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les premiers teasers publiés par le fabricant montrent clairement le bloc caméra principal du futur flagship. Les experts ont remarqué les inscriptions Dolby Vision, 200MP, 100x Super Zoom et LYTIA sur l'anneau entourant les objectifs. Cela témoigne d'une avancée majeure en matière de capacités photographiques.

Capacités de l'appareil photo et capteur avancé

La mention de la marque Sony LYTIA signifie que le modèle Signature 27 sera équipé d'un nouveau capteur de 200 MP appelé Sony LYTIA LYT-901. Ce capteur optique possède un format de 1/1,12 pouce et des pixels de 0,7 µm, garantissant des clichés de haute qualité.

Ce capteur prend également en charge une fonction de zoom interne jusqu'à 4x. La capacité 100x Super Zoom annoncée devrait être réalisée précisément grâce à cette technologie et à un recadrage de qualité, ce qui ne laissera pas indifférents les passionnés de photographie mobile.

Design et performances

Les teasers ont également levé le voile sur l'apparence de l'appareil. Le panneau arrière du smartphone présente une texture unique et des coutures décoratives, indiquant que Motorola a utilisé un revêtement en tissu ou en cuir synthétique plutôt que le verre traditionnel.

Selon Notebookcheck, l'entreprise développe ce flagship sous le nom de code interne "Wukong". Il est supposé que le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro le plus récent a été choisi comme base technique de l'appareil.

De plus, une autre caractéristique importante du smartphone serait la prise en charge du système d'exploitation GrapheneOS. Le fait que les développeurs de GrapheneOS aient signé un accord spécial avec Motorola est considéré comme une excellente nouvelle pour les utilisateurs soucieux de la sécurité et de la confidentialité.

MotorolaSony LYTIASnapdragonGrapheneOSSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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