Le flagship OnePlus 16 affiche un résultat record sur Geekbench

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Le flagship OnePlus 16 affiche un résultat record sur Geekbench

L'un des smartphones phares de nouvelle génération, le OnePlus 16, attendu prochainement, est apparu dans la base de données du benchmark Geekbench. Cet appareil suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie et a déjà attiré l'attention des experts pour ses performances élevées et ses spécifications avancées avant même son annonce officielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau smartphone a été enregistré dans la base sous le numéro de modèle PYB110. L'appareil devrait être équipé du processeur avancé Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro de Qualcomm, qui n'a pas encore été officiellement présenté. La fréquence d'horloge maximale de cette puce atteindrait 5,01 GHz.

Performances impressionnantes et logiciel

Dans les tests de benchmark, le modèle OnePlus 16 a clairement démontré son haut potentiel. Lors des tests monocœur, l'appareil a enregistré un résultat supérieur à 3000 points, tandis qu'en mode multicœur, ce chiffre a atteint environ 11 000 points impressionnants. Ces résultats garantissent que le flagship fonctionnera sans difficulté, même avec les tâches les plus lourdes et les applications gourmandes en ressources.

L'appareil testé est équipé de 16 GB de RAM et fonctionne sous le système d'exploitation moderne Android 16. De plus, la version du smartphone destinée au marché chinois devrait être dotée de l'interface ColorOS 17, offrant ainsi aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires.

Écran et capacités photo avancées

Le smartphone sera équipé d'un écran OLED BOE X4 de 6,78 pouces offrant une expérience visuelle de haute qualité. L'écran possède une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, garantissant une fluidité d'image exceptionnelle pour les jeux et l'utilisation quotidienne.

En termes de capacités photographiques, l'appareil répond également à des normes élevées :

  • La caméra frontale est équipée d'un capteur haute résolution de 50 mégapixels
  • La caméra arrière principale comprend un module de 200 mégapixels avec stabilisation optique
  • Un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels est ajouté
  • Un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3x est présent
L'un des points forts de l'appareil est son immense batterie. Selon les informations, le OnePlus 16 sera équipé d'une batterie de 9000 mAh. Auparavant, la certification 3C avait confirmé que le smartphone prend en charge la technologie de charge rapide filaire de 100 W, et selon les fuites, la puissance de charge sans fil serait de 50 W.

Selon les experts, la présentation officielle de ce flagship de nouvelle génération, doté de telles caractéristiques techniques, est prévue pour octobre de cette année. L'appareil se prépare à une concurrence sérieuse sur le marché face aux autres grandes marques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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