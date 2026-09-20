Le Xiaomi 18 Fold devient le smartphone pliable le plus vendu

Selon les données de @RDObservation relayées par le site d'information Zamin.uz, le nouveau Xiaomi 18 Fold a établi un record absolu sur le marché. Ce smartphone pliable moderne a enregistré des résultats exceptionnels dès la première semaine de commercialisation, devenant le gadget de cette catégorie le plus rapidement vendu de l'histoire de l'entreprise. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

La présentation du smartphone a eu lieu le 7 septembre de cette année, et les ventes ouvertes ont débuté le 10 septembre. Au cours des sept premiers jours de commercialisation, 80 000 unités ont été vendues. Environ 36 000 d'entre elles ont trouvé preneur dès le premier jour.

Capacités techniques et position sur le marché

Face à cet intérêt massif et à l'activité des acheteurs, Xiaomi a annoncé que les stocks disponibles s'étaient rapidement épuisés. Avec ce résultat, le Xiaomi 18 Fold est devenu le deuxième smartphone pliable le plus populaire de cette catégorie cette année, ne s'inclinant que devant la marque Huawei.

Pour information, Huawei avait précédemment annoncé que son modèle Pura X Max à double écran large s'était vendu à 1,2 million d'exemplaires en quatre mois, occupant la première place en termes de satisfaction des utilisateurs. Néanmoins, le cap des 80 000 unités atteint par Xiaomi en une semaine constitue également une réussite majeure.

Caractéristiques principales du flagship

Le succès de cet appareil est lié à ses caractéristiques techniques avancées et à sa conception soignée. Pour offrir aux utilisateurs un niveau élevé de confort et de fonctionnalités, le smartphone est équipé de composants puissants.

Système de triple caméra créé en partenariat avec la célèbre marque Leica

Batterie haute capacité de 6000 mAh

Technologie de charge rapide filaire 67 W et sans fil 50 W

Système de protection moderne basé sur les normes IP58 et IP59

Les capacités optiques du smartphone sont également remarquables. L'appareil est équipé d'un capteur principal HP5 de 200 MP, d'un module périscope JN5 de 50 MP avec zoom optique 3,5x, ainsi que d'un objectif ultra grand-angle avec une distance focale de 17 mm. Le modèle dispose également de la technologie UWB et de haut-parleurs doubles de haute qualité.