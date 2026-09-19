Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov, au sein du grand club anglais Manchester Citynon seulement s'impose comme un titulaire indiscutable, mais est déjà devenu une véritable idole pour les supporters locaux. Lors du match du 3ème tour de la Coupe de la Ligue anglaise au stade Etihad, les Mancuniens ont accueilli Norwich et ont remporté une victoire écrasante et incontestée sur le score de 5:0 Khusanov, 22 ans, a débuté la rencontre et a formé une charnière centrale solide avec Vitor Reis pendant les 90 minutes. Replacé dans l'axe par l'entraîneur Enzo Maresca, notre compatriote n'a laissé aucune chance aux attaquants adverses, jouant un rôle clé dans le maintien d'une cage inviolée.

Au coup de sifflet final, tout l'Etihad Stadium a ovationné le légionnaire ouzbek, ainsi que Vitor Reis et Allan ; les fans ont scandé le nom de Khusanov, faisant trembler les tribunes avec des cris retentissants de « Huuuus ! ». Pour ses performances solides, le géant des statistiques Flashscore a attribué à Abdukodir une note de 8,1 Grâce à ce large succès, les « Citizens » se qualifient pour le tour suivant et se préparent désormais à affronter Brighton.

Alors, comment la décision tactique de Maresca a-t-elle libéré le potentiel de Khusanov, quelle force mentale l'affection de l'Etihad apporte-t-elle à la star ouzbèke, et quelles sont ses perspectives dans les matchs majeurs de la Premier League ?

« Note de 8,1 et 90 minutes sans faute » : Le match de Abdukodir Khusanov en chiffres

Les indicateurs clés de notre compatriote contre Norwich :

90 minutes de sérénité totale : Khusanov a contrôlé la ligne défensive de manière impeccable du début à la fin ;

Un mur infranchissable dans l'axe : Testé sur les ailes lors des matchs précédents, Abdukodir a cette fois empêché l'adversaire de frapper au but aux côtés de Vitor Reis dans sa position préférée de défenseur central ;

Note de 8,1 sur Flashscore : Grâce à cette note élevée, il est devenu le quatrième joueur le plus performant de l'équipe, ex-aequo avec son coéquipier Ayoub Bouaddi (8,1) ;

Un cri devenu marque de fabrique : Le site officiel du club confirme qu'à chaque interception, les tribunes résonnent de cris « Huuuus ! ».

« 5 buts sans réponse et buteurs de la compétition » : le festival offensif à l'Etihad

Les principaux protagonistes du matchManchester City — Norwich :

Floyd Samba (note 8,4) : Auteur d'un doublé, il a été élu homme du match (MVP) ;

Rayan Cherki (note 8,2) : A insufflé de la vie à l'attaque avec ses actions créatives et son but ;

Allan (note 8,2) : A dominé le milieu de terrain et a inscrit un but ;

Rayan McAdoo : A marqué le cinquième but de la large victoire de l'équipe ;

Tour suivant — Brighton : City affrontera Brighton, une équipe misant sur le pressing et les attaques rapides, au prochain tour.

Analyse tactique : Pourquoi Enzo Maresca a-t-il fait confiance à Khusanov dans l'axe ?

Conclusions des commentateurs et experts du football européen :

De la polyvalence au leadership : La capacité de Khusanov à jouer avec la même stabilité sur les ailes et dans l'axe maximise la flexibilité tactique défensive pour Maresca ;

Supériorité dans les airs et dans les duels : Les longs ballons et les coups de pied arrêtés de Norwich ont été totalement neutralisés grâce à l'intelligence positionnelle de Khusanov ;

La haute estime des fans anglais : Dans un club rempli de stars comme Manchester City, voir les tribunes chanter le nom du défenseur ouzbek de 22 ans est la preuve évidente de la reconnaissance de son talent de classe mondiale.

Le jeu calme et maîtrisé d'Abdukodir Khusanov à l'Etihad a prouvé une fois de plus au monde entier que le football ouzbek prend une place méritée au sein des plus grands clubs mondiaux.

Selon vous, la performance notée 8,1 d'Abdukodir Khusanov contre Norwich convaincra-t-elle Enzo Maresca de l'aligner comme titulaire lors des chocs de Premier League et de Ligue des Champions ? Que pensez-vous des acclamations « Huuuus » des fans de l'Etihad ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce succès historique du légionnaire ouzbek en Angleterre avec tous vos amis passionnés de football !