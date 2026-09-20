Lamine Yamal évoque les difficultés initiales de Marcus Rashford lors du Clasico

La star de Barcelone, Lamine Yamal, s'est exprimée sur le processus d'adaptation de Marcus Rashford, prêté au club catalan la saison dernière, au plus grand derby du football espagnol : le Clasico. Selon Movistar, le jeune prodige a révélé les difficultés initiales de l'attaquant anglais et la manière dont il s'est rapidement acclimaté à cet environnement. C'est ce que rapporte Goal.com.

Il est de notoriété publique que Marcus Rashford a disputé 49 matchs avec Barcelone la saison dernière, marquant 14 buts et contribuant de manière significative aux titres de La Liga et de la Supercoupe d'Espagne. Cependant, pour le joueur formé à l'académie de Manchester United, ses débuts chez les Catalans n'ont pas été simples, les matchs contre le Real Madrid représentant un défi majeur.

Problèmes lors de la première confrontation

Le premier Clasico de Rashford au stade Santiago Bernabéu contre le Real Madrid a été un échec, Barcelone s'inclinant 1-2. Ses performances lors de ce match ont suscité des interrogations, y compris chez ses coéquipiers. Le jeune attaquant de l'équipe, Lamine Yamal, s'est souvenu de ses impressions : « C'était le premier Clasico de Rashford, nous avons perdu 1-2 au Bernabéu. En le voyant jouer, je me suis dit qu'il ne savait pas encore ce qu'était un Clasico. »

Yamal souligne que les joueurs formés à La Masia comprennent dès le premier jour l'immense importance de ce match et qu'il s'agit d'une véritable bataille. Pour un joueur venant de l'étranger, ressentir cette pression et s'y adapter demande un certain temps.

Changement au Camp Nou

Cependant, Marcus Rashford a pleinement saisi la gravité de la situation avant le match retour. Lors de la confrontation suivante au stade Camp Nou, l'attaquant anglais a affiché un niveau de jeu totalement différent. Il a marqué un superbe coup franc, contribuant grandement à la marche de Barcelone vers le titre, et a fait preuve d'une intensité exceptionnelle tout au long du match.

« Lors du deuxième match, il a compris ce qu'était vraiment le Clasico, il a marqué sur coup franc et a joué avec une intensité totalement différente », a ajouté Yamal, reconnaissant l'évolution positive du joueur.

Fin du transfert et nouveaux projets

Malgré une saison réussie et deux trophées remportés, la direction de Barcelone a décidé de ne pas activer l'option d'achat de Marcus Rashford, fixée à 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling). Sous la direction du directeur sportif Deco, d'autres priorités ont été choisies.

Le club a préféré recruter l'ailier de Newcastle, Anthony Gordon, pour 70 millions d'euros (59 millions de livres sterling). Cherchant un profil spécifique capable de s'adapter au système tactique de pressing haut de l'entraîneur Hansi Flick, et pouvant apporter de l'énergie, notamment en l'absence de Raphinha, la direction de Barcelone a fait du joueur de 25 ans sa cible prioritaire.