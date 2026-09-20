Une limonade aux pieds vendue 364 lires ? Un incident étrange lors d'un festival en Chine fait scandale

Lors d'un événement international en Chine, une méthode de préparation de boisson a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux. La scène montrant des pieds trempés dans un mélange de limonade et de cola a choqué de nombreuses personnes.

Selon les informations diffusées, les pieds auraient été plongés dans le mélange de limonade et de cola lors de sa préparation. Le plus surprenant est que chaque verre de cette boisson préparée de la sorte aurait été vendu pour 364 lires.

Ce comportement, jugé contraire aux règles d'hygiène, a provoqué une vague de protestations virulentes sur les réseaux sociaux.

Malgré cette méthode de préparation étrange, des rapports indiquent que des centaines de personnes ont fait la queue pour acheter la boisson.

Cependant, après la diffusion virale des images sur Internet, la réaction des utilisateurs a radicalement changé et les organisateurs ont commencé à prendre des mesures.