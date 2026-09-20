En Chine, un robot humanoïde donne un coup de pied dans la télécommande d'un ingénieur lors d'un test

·5·Technologie
En Chine, un robot humanoïde donne un coup de pied dans la télécommande d'un ingénieur lors d'un test

Lors d'un test de robot humanoïde à Shaoxing, dans la province du Zhejiang en Chine, un incident inattendu s'est produit.

Dans une vidéo filmée le 7 septembre 2026, on peut voir l'ingénieur piloter le robot lorsque celui-ci se déplace soudainement vers lui et donne un coup de pied dans la télécommande qu'il tenait en main. Sous l'impact, la télécommande est tombée au sol.

L'ingénieur a esquivé le mouvement suivant du robot, a ramassé la télécommande et s'est éloigné. Selon les rapports, il n'a pas été blessé lors de l'incident.

Par la suite, le robot a terminé son mouvement en s'inclinant vers l'avant. Cette scène a suscité des comparaisons sur les réseaux sociaux avec les mouvements des maîtres d'arts martiaux orientaux.

La raison exacte de ce comportement — qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement technique, d'une erreur de programmation ou d'une autre cause — n'est pas encore déterminée.

ShaoxingZhejiangRobot humanoïdeDysfonctionnement techniqueIntelligence artificielle
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