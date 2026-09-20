En Chine, un robot humanoïde donne un coup de pied dans la télécommande d'un ingénieur lors d'un test

Lors d'un test de robot humanoïde à Shaoxing, dans la province du Zhejiang en Chine, un incident inattendu s'est produit.

Dans une vidéo filmée le 7 septembre 2026, on peut voir l'ingénieur piloter le robot lorsque celui-ci se déplace soudainement vers lui et donne un coup de pied dans la télécommande qu'il tenait en main. Sous l'impact, la télécommande est tombée au sol.

L'ingénieur a esquivé le mouvement suivant du robot, a ramassé la télécommande et s'est éloigné. Selon les rapports, il n'a pas été blessé lors de l'incident.

Par la suite, le robot a terminé son mouvement en s'inclinant vers l'avant. Cette scène a suscité des comparaisons sur les réseaux sociaux avec les mouvements des maîtres d'arts martiaux orientaux.

La raison exacte de ce comportement — qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement technique, d'une erreur de programmation ou d'une autre cause — n'est pas encore déterminée.