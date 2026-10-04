Une espèce de grenouille venimeuse menacée découverte en Équateur

Dans le sud de l'Équateur, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de grenouille. Excidobates perplexus , cet amphibien mesure seulement 15,1 à 18,3 millimètres de long et est menacé par la perte de son habitat et le commerce illégal. C'est ce qu'a annoncé l'Institut national de la biodiversité (Inabio) du pays.

Les chercheurs ont identifié deux populations de cette nouvelle espèce. L'une vit dans le bassin de la rivière Paute et l'autre dans la partie nord de la cordillère du Condor, au sud. La couleur des grenouilles diffère également : les individus d'une population ont le dos rouge sur fond noir, tandis que les autres sont vert olive avec des taches jaunes. Des analyses génétiques ont confirmé qu'ils appartiennent à la même espèce.

Les scientifiques soulignent que les projets d'extraction de cuivre, d'or et de molybdène dans les zones où vit la nouvelle espèce menacent son habitat naturel. De plus, la demande sur le marché noir pour ces grenouilles en tant qu'animaux de collection suscite également des inquiétudes.

Pour information, 703 espèces d'amphibiens ont été recensées en Équateur. Excidobates perplexus appartient au groupe des grenouilles venimeuses.