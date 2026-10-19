En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux

·4·Monde
En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux

En Chine, une future mariée a surpris son fiancé avec un cadeau coûteux. La jeune femme lui a offert une carte graphique ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 d'une valeur d'environ 12 000 dollars. Ce cadeau inattendu a tellement ému le futur marié qu'il n'a pas pu retenir ses larmes.

La vidéo montre le fiancé recevant le cadeau et le présentant fièrement aux invités du mariage. La séquence, illustrant sa réaction sincère, est rapidement devenue virale sur le réseau social X, attirant l'attention des internautes.

Il est intéressant de noter que la carte graphique RTX 5090 est difficile à trouver en Chine, car ce modèle n'y est pas officiellement commercialisé. C'est pourquoi le cadeau de la mariée se distingue non seulement par son prix élevé, mais aussi par sa rareté.

ASUS ROG AstralGeForce RTX 5090ChineMariageTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La limite de puissance du GeForce RTX 5090 mobile a été suppriméeLa limite de puissance du GeForce RTX 5090 mobile a été supprimée17 septembre 18:25Pénurie de GeForce RTX 5090 : dans quels bundles obligatoires les cartes graphiques sont-elles venduesPénurie de GeForce RTX 5090 : dans quels bundles obligatoires les cartes graphiques sont-elles vendues8 août 19:52Zotac a offert une carte graphique GeForce RTX 5090 à un utilisateurZotac a offert une carte graphique GeForce RTX 5090 à un utilisateur8 août 01:28Asus annule la commande de GeForce RTX 5090 et augmente son prixAsus annule la commande de GeForce RTX 5090 et augmente son prix5 août 20:23La Chine renonce même aux cartes graphiques de jeu Nvidia : la RTX 5090D v2 interditeLa Chine renonce même aux cartes graphiques de jeu Nvidia : la RTX 5090D v2 interdite21 mai 00:54Nouveau problème avec la GeForce RTX 5090 : cette fois, ce n'est pas le connecteur d'alimentationNouveau problème avec la GeForce RTX 5090 : cette fois, ce n'est pas le connecteur d'alimentation14 juillet 01:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques