En Chine, une mariée offre une carte graphique de 12 000 dollars à son futur époux

En Chine, une future mariée a surpris son fiancé avec un cadeau coûteux. La jeune femme lui a offert une carte graphique ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 d'une valeur d'environ 12 000 dollars. Ce cadeau inattendu a tellement ému le futur marié qu'il n'a pas pu retenir ses larmes.

La vidéo montre le fiancé recevant le cadeau et le présentant fièrement aux invités du mariage. La séquence, illustrant sa réaction sincère, est rapidement devenue virale sur le réseau social X, attirant l'attention des internautes.

Il est intéressant de noter que la carte graphique RTX 5090 est difficile à trouver en Chine, car ce modèle n'y est pas officiellement commercialisé. C'est pourquoi le cadeau de la mariée se distingue non seulement par son prix élevé, mais aussi par sa rareté.