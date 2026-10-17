Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu

Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, puis finira en naine blanche. Selon une nouvelle étude, ce processus déstabilisera les orbites des planètes du système solaire, provoquant l'éjection de certaines d'entre elles. C'est ce qu'a rapporté Naked Science en se basant sur une étude publiée dans la revue The Astrophysical Journal Letters .

Selon les calculs des scientifiques, lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, ses couches externes pourraient atteindre l'orbite actuelle de la Terre. Cependant, le sort exact de la Terre reste incertain : la planète pourrait migrer vers une orbite plus éloignée ou se rapprocher de l'étoile en raison de l'interaction avec son atmosphère.

Ensuite, le Soleil perdra ses couches externes pour devenir une naine blanche. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont pris en compte le fait que sa masse diminue non pas uniformément, mais par des pulsations périodiques. Ces changements affectent les orbites planétaires et peuvent, avec le temps, compromettre la stabilité de tout le système.

Les résultats de la modélisation montrent que dans les 3 milliards d'années suivant la transformation du Soleil en naine blanche, la stabilité orbitale a été rompue dans 96 % des systèmes planétaires modélisés. Dans 40 % des cas, l'instabilité a commencé dès la phase de géante rouge.

Cela ne signifie pas nécessairement que toutes les planètes disparaîtront. Dans certains scénarios, les orbites d'Uranus et de Neptune pourraient s'échanger, tandis que d'autres planètes pourraient être éjectées de leur orbite. Il n'est pas exclu que certains systèmes conservent leur stabilité pendant longtemps.

Les auteurs de l'étude estiment la durée de vie moyenne des systèmes semblables au nôtre dans des modèles réalistes à environ 1 milliard d'années. Dans les calculs idéalisés où la masse du Soleil diminue uniformément, cette durée atteignait un quintillion d'années. Cependant, un tel scénario ne reflète pas fidèlement l'évolution réelle de l'étoile.

Les scientifiques soulignent que ces nouveaux résultats ne répondent pas à toutes les questions sur l'avenir du système solaire. La découverte de planètes autour de naines blanches, voire d'étoiles à neutrons, montre qu'il est nécessaire d'étudier plus en profondeur comment elles survivent après l'évolution stellaire.