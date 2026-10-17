Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu

·10·Monde
Le destin des planètes après la mort du Soleil est désormais connu

Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, puis finira en naine blanche. Selon une nouvelle étude, ce processus déstabilisera les orbites des planètes du système solaire, provoquant l'éjection de certaines d'entre elles. C'est ce qu'a rapporté Naked Science en se basant sur une étude publiée dans la revue The Astrophysical Journal Letters .

Selon les calculs des scientifiques, lorsque le Soleil deviendra une géante rouge, ses couches externes pourraient atteindre l'orbite actuelle de la Terre. Cependant, le sort exact de la Terre reste incertain : la planète pourrait migrer vers une orbite plus éloignée ou se rapprocher de l'étoile en raison de l'interaction avec son atmosphère.

Ensuite, le Soleil perdra ses couches externes pour devenir une naine blanche. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont pris en compte le fait que sa masse diminue non pas uniformément, mais par des pulsations périodiques. Ces changements affectent les orbites planétaires et peuvent, avec le temps, compromettre la stabilité de tout le système.

Les résultats de la modélisation montrent que dans les 3 milliards d'années suivant la transformation du Soleil en naine blanche, la stabilité orbitale a été rompue dans 96 % des systèmes planétaires modélisés. Dans 40 % des cas, l'instabilité a commencé dès la phase de géante rouge.

Cela ne signifie pas nécessairement que toutes les planètes disparaîtront. Dans certains scénarios, les orbites d'Uranus et de Neptune pourraient s'échanger, tandis que d'autres planètes pourraient être éjectées de leur orbite. Il n'est pas exclu que certains systèmes conservent leur stabilité pendant longtemps.

Les auteurs de l'étude estiment la durée de vie moyenne des systèmes semblables au nôtre dans des modèles réalistes à environ 1 milliard d'années. Dans les calculs idéalisés où la masse du Soleil diminue uniformément, cette durée atteignait un quintillion d'années. Cependant, un tel scénario ne reflète pas fidèlement l'évolution réelle de l'étoile.

Les scientifiques soulignent que ces nouveaux résultats ne répondent pas à toutes les questions sur l'avenir du système solaire. La découverte de planètes autour de naines blanches, voire d'étoiles à neutrons, montre qu'il est nécessaire d'étudier plus en profondeur comment elles survivent après l'évolution stellaire.

SoleilGéante rougeNaine blancheAstrophysical Journal LettersAstronomie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Des scientifiques turcs dévoilent les secrets perdus du système solaireDes scientifiques turcs dévoilent les secrets perdus du système solaire27 septembre 20:54Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur TerreCalcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre20 septembre 15:26Aucune tempête magnétique n'est observée sur Terre pendant une semaineAucune tempête magnétique n'est observée sur Terre pendant une semaine29 juillet 01:23Éruptions solaires et fin d'Opportunity : le mystère des tempêtes de poussière sur MarsÉruptions solaires et fin d'Opportunity : le mystère des tempêtes de poussière sur Mars22 juillet 07:24Découverte d'une quantité d'argent bien plus élevée que prévu au cœur du SoleilDécouverte d'une quantité d'argent bien plus élevée que prévu au cœur du Soleil18 juillet 09:25Le point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentitLe point le plus éloigné de l'orbite terrestre : le 6 juillet, le mouvement de notre planète ralentit5 juillet 14:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse