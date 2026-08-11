La vidéo d’un thé contenant une grenouille vivante en Chine bouleverse les réseaux sociaux

Une vidéo insolite, présentée comme ayant été filmée en Chine, circule sur les réseaux sociaux. On y voit une grenouille vivante bouger dans un verre de thé, tandis qu’un homme boit la boisson avec une paille. Il est encore impossible de déterminer s’il s’agit d’une véritable pratique ou d’un contenu créé pour attirer l’attention.

La grenouille est réellement dans le thé

Le détail le plus commenté de la vidéo est que la grenouille présente dans le verre bouge alors qu’elle est toujours vivante. Pendant ce temps, l’homme continue à boire la boisson avec une paille, comme si de rien n’était.

Après la diffusion des images, beaucoup se sont demandé s’il s’agissait réellement d’une pratique devenue populaire ou d’une vidéo mise en scène.

Un lien avec une tradition ?

Certaines sources tentent de relier ces vidéos à la médecine traditionnelle chinoise ou aux coutumes locales. Cependant, aucune information précise ne vient confirmer cette hypothèse.

La culture chinoise du thé fait bien référence à la grenouille, mais sous une forme différente.

• Il existe des figurines en céramique en forme de grenouille appelées « Chachun » ;

• elles sont utilisées comme décoration ou objet traditionnel lors des cérémonies du thé ;

• cela ne signifie pas que des grenouilles vivantes sont placées dans le thé.

La vidéo est-elle authentique ?

Pour l’instant, aucune information vérifiée ne permet de savoir où et dans quelles conditions cette vidéo a été tournée. Il est donc trop tôt pour considérer comme un fait établi l’affirmation selon laquelle « boire du thé avec une grenouille vivante en Chine serait devenu une tendance populaire ».

Selon vous, s’agit-il d’une véritable pratique ou d’un contenu créé pour obtenir davantage de vues ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez la vidéo avec vos connaissances qui l’ont vue.