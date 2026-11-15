Declan Rice révèle le joueur préféré de son fils et souligne une qualité de Yamal

Le fils du milieu de terrain d'Arsenal et de l'équipe d'Angleterre, Declan Rice, est un grand fan d'une star du football Lamine Yamal. Il est un fervent admirateur. Fait intéressant, lorsque le petit garçon a appris que son père allait affronter la star espagnole, il a protesté à plusieurs reprises. Mais l'attitude de Yamal envers son jeune fan a également surpris Rice. Le joueur anglais a évoqué ce sujet avant le match contre l'Espagne en phase de groupes de la Ligue des Nations. Selon lui, pour son fils, Yamal n'est pas seulement un joueur talentueux, mais un héros digne d'un respect particulier. « Pourquoi joues-tu contre lui ? » — a demandé son fils à Rice à plusieurs reprises. Lorsque Declan Rice a dit à son fils qu'il jouerait contre l'équipe nationale d'Espagne, la réaction du garçon a fait rire son père.

« Quand je lui ai dit que j'allais jouer contre Yamal, il n'arrêtait pas de demander : “Pourquoi joues-tu contre Lamine ?!” Mais Lamine a été très chaleureux avec lui. En tant que père, j'ai sincèrement apprécié cette attention. C'était un geste très authentique », a déclaré Rice. Les propos du joueur ont été rapportés par le célèbre insider Fabrizio Romano. La qualité humaine de Yamal en dehors du terrain a également touché Rice. Declan Rice a été ravi non seulement par la rencontre de son fils avec son joueur préféré, mais aussi par l'attitude de la star espagnole envers l'enfant. Le milieu de terrain anglais a souligné que Yamal sait très bien comment traiter les jeunes enfants. Il a lié cette qualité à la relation du joueur avec son propre frère et à son implication dans son éducation. En effet, le succès dans le football de haut niveau ne se mesure pas seulement aux buts, aux trophées et aux records. La façon dont un sportif au sommet de sa popularité traite ses jeunes fans en dit long sur sa personnalité. D'après les paroles de Rice, Yamal a laissé une impression agréable à son fils non seulement par son talent sur le terrain, mais aussi par sa sincérité en tant qu'être humain.