Pourquoi le secrétaire à la Défense des États-Unis a-t-il décoré le soldat qui l'a réprimandé pour avoir enfreint les règles ?
Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a décoré le soldat qui l'avait réprimandé, lui et ses associés, devant la Tombe du Soldat inconnu au cimetière national d'Arlington : le spécialiste Tomas Iglesias en lui remettant la médaille du « Joint Service Commendation ». Cette nouvelle a suscité un vif intérêt dans l'opinion publique et sur les réseaux sociaux.
L'origine de l'incident
L'incident s'est produit le 11 novembre, après une cérémonie au cimetière d'Arlington à l'occasion du Jour des anciens combattants.
Il s'avère que Pete Hegseth, son épouse et ses conseillers riaient et parlaient fort en prenant des photos devant la Tombe du Soldat inconnu. Cela allait à l'encontre des règles de ce lieu sacré.
À ce moment-là, le soldat Tomas Iglesias, qui montait la garde, a interrompu sa marche pour leur dire :
« Tous les visiteurs doivent maintenir une atmosphère de silence et de respect à tout moment ! » a-t-il déclaré d'une voix forte.
Une remise de prix inattendue au Pentagone
Un jour plus tard, le 12 novembre, Pete Hegseth a invité Iglesias et son unité au Pentagone et l'a décoré pour son service exemplaire et son respect des normes.
Le secrétaire à la Défense a commenté sur ses réseaux sociaux :
« Nous aimons nos soldats. Nous aimons les normes. Bravo, spécialiste ! »
Les représentants du Pentagone ont également déclaré que la demande du soldat était justifiée et qu'il avait fermement défendu la discipline militaire et la solennité du lieu.
Participants et étapes de l'événement
Détails
Date
11-12 novembre
Lieu
Cimetière national d'Arlington et Pentagone
Protagonistes
Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le soldat Tomas Iglesias
Récompense décernée
Médaille du « Joint Service Commendation »
Selon vous, les hauts fonctionnaires doivent-ils respecter les règles communes au même titre que les citoyens ordinaires ? Laissez votre avis en commentaire !
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