Pourquoi le secrétaire à la Défense des États-Unis a-t-il décoré le soldat qui l'a réprimandé pour avoir enfreint les règles ?

Le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a décoré le soldat qui l'avait réprimandé, lui et ses associés, devant la Tombe du Soldat inconnu au cimetière national d'Arlington : le spécialiste Tomas Iglesias en lui remettant la médaille du « Joint Service Commendation ». Cette nouvelle a suscité un vif intérêt dans l'opinion publique et sur les réseaux sociaux.

L'origine de l'incident

L'incident s'est produit le 11 novembre, après une cérémonie au cimetière d'Arlington à l'occasion du Jour des anciens combattants.

Il s'avère que Pete Hegseth, son épouse et ses conseillers riaient et parlaient fort en prenant des photos devant la Tombe du Soldat inconnu. Cela allait à l'encontre des règles de ce lieu sacré.

À ce moment-là, le soldat Tomas Iglesias, qui montait la garde, a interrompu sa marche pour leur dire :