Jorge Jesus après la défaite humiliante : « Comment Ronaldo aurait-il pu nous aider ? »

Cette réponse de l'entraîneur est devenue le principal sujet de discussion au Portugal. Car le départ de Ronaldo de l'équipe nationale ne signifie pas seulement dire au revoir à un joueur, mais la fin de toute une ère.

« Ronaldo a manqué ? Que signifie “manqué” ? Il ne joue plus pour l'équipe nationale. Dans ce cas, comment aurait-il pu nous aider ? Devait-il s'asseoir à côté de moi en conférence de presse ? Ronaldo ne joue plus, il n'est pas là. Il a pris sa décision ferme à ce sujet », a déclaré Jesus.

L'entraîneur a réagi de manière assez abrupte à la question. Selon lui, il n'est pas logique d'utiliser l'absence de Ronaldo comme excuse pour la défaite après qu'il a mis fin à sa carrière internationale.

Après le match, lors de la conférence de presse, l'attention s'est à nouveau portée sur Ronaldo. Les journalistes ont demandé à Jorge Jesus si la star de 41 ans avait manqué à l'équipe.

Pour l'équipe nationale du Portugal, cette soirée a été unique à plusieurs égards. D'une part, l'équipe est entrée sur le terrain avec l'esprit de faire ses adieux à l'un des plus grands joueurs de son histoire : Cristiano Ronaldo D'autre part, le résultat attendu par les supporters n'a pas été au rendez-vous : le Danemark a infligé une lourde défaite aux Portugais.

L'équipe nationale du Portugal a été battue 1-4 à domicile par le Danemark. Cette rencontre Cristiano Ronaldo était le premier match de l'équipe après l'annonce de sa retraite internationale. C'est pourquoi le sélectionneur Jorge Jesus a été interrogé sur l'absence de l'attaquant légendaire. Cependant, la réponse de l'entraîneur n'a laissé personne indifférent, ni les journalistes ni les fans de football.

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Pourquoi le Portugal a-t-il perdu lourdement lors du premier match après le départ de Ronaldo ?

Lors du match de Ligue des Nations disputé le 14 novembre à Braga, le Danemark a battu le Portugal 4-1.

À la 43e minute, Pierre-Emile Højbjerg a ouvert le score sur penalty. Au début de la seconde période, Rasmus Højlund a marqué deux fois, aux 49e et 57e minutes. À la 75e minute, Joachim Andersen a inscrit le quatrième but.

Le Portugal n'a répondu que dans le temps additionnel grâce à un but de Bernardo Silva.

Ainsi, le premier match après la fin de la carrière internationale de Ronaldo s'est soldé par une lourde défaite pour les Portugais. Fait intéressant, l'équipe n'avait encaissé que quatre buts au total lors des quatre premiers matchs de la phase de groupes. Contre le Danemark, elle en a encaissé autant en une seule soirée.

Cependant, il ne serait pas juste d'expliquer la défaite uniquement par l'absence de Ronaldo. Les erreurs défensives lors du match et l'efficacité des attaquants danois ont également eu un impact sérieux sur le résultat.

Comment s'est terminée l'ère de Ronaldo en équipe nationale ?

Cristiano Ronaldo a annoncé la fin de sa carrière avec l'équipe nationale du Portugal le 5 novembre. Son dernier match avec l'équipe nationale a eu lieu le 24 septembre contre le Pays de Galles, où les Portugais avaient gagné 1-0.

Ronaldo a disputé 234 matchs avec l'équipe nationale et a marqué 146 buts. Il détient les records du joueur le plus capé et du meilleur buteur de l'histoire du football international masculin.

Au cours des derniers mois précédant son départ, des tensions étaient apparues dans ses relations avec Jorge Jesus. Ronaldo était mécontent d'avoir été mis sur le banc lors du match contre la Norvège en septembre, puis il avait quitté le rassemblement de l'équipe nationale plus tôt que prévu.

Plus tard, le joueur a affirmé que l'accord avec l'entraîneur avait été rompu. Jesus, quant à lui, a déclaré qu'il avait pris ses décisions dans l'intérêt de l'équipe. La déclaration officielle sur le départ de Ronaldo a été publiée le 5 novembre.

Comment le Portugal a-t-il fait ses adieux à Ronaldo ?

Le match contre le Danemark est resté dans les mémoires non seulement pour la défaite, mais aussi pour les événements symboliques dédiés à Ronaldo.

Avant d'entrer sur le terrain, les joueurs portugais sont apparus avec des maillots portant le célèbre numéro 7 de l'attaquant légendaire. Dans le stade, des banderoles dédiées à l'ancien capitaine ont été déployées.

La Fédération portugaise de football a tenté de reconnaître de manière particulière la place de Ronaldo dans l'histoire de l'équipe nationale. C'était un signe de respect envers le joueur qui a défendu l'honneur du pays pendant 23 ans.

Cependant, le plus beau cadeau pour les supporters aurait été une victoire. Mais l'équipe n'a pas réussi cette mission.

Le Portugal reste leader du groupe malgré la défaite

Malgré la défaite contre le Danemark, le Portugal conserve la tête du groupe 4 de la Ligue A de la Ligue des Nations avec 12 points. Le Danemark est deuxième avec 9 points. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale.

Par conséquent, pour les hommes de Jesus, cette défaite a été un sérieux avertissement, mais l'objectif principal de la compétition reste intact.

En conclusion, le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale marque la fin d'une grande ère pour le football portugais. Mais désormais, l'équipe ne doit plus compter sur son nom et sa réputation, elle doit former de nouveaux leaders. La réponse abrupte de Jesus rappelle justement cette vérité : personne ne peut facilement remplacer Ronaldo, mais le Portugal doit apprendre à gagner sans lui.