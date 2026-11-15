Dans ses nouveaux mémoires intitulés « Promets-le-moi, Amérique », l'ancien président américain Joe Biden aborde les coulisses les plus secrètes des responsables ukrainiens et de la politique internationale. The Wall Street Journal Des extraits publiés par le journal ont suscité une grande résonance dans les médias mondiaux. Le livre contient des déclarations sérieuses sur les qualités personnelles de Volodymyr Zelensky et sur les luttes politiques à Washington.

Conversations avec Zelensky : « Irritable et têtu »

Selon les souvenirs de Biden, les conversations privées avec Volodymyr Zelensky n'ont pas toujours été fluides. L'ancien dirigeant américain a écrit que, lors des échanges, il était souvent « irritable et têtu » et qu'il ne manifestait pas suffisamment de gratitude pour l'aide fournie.

Parallèlement, Biden n'a pas éludé le passé d'acteur de Zelensky. Selon lui, le passé du dirigeant ukrainien dans le domaine artistique — notamment la direction du « Studio 95 », son interprétation de Napoléon et son rôle de Vassyl Holoborodko dans la célèbre série « Serviteur du peuple » — a servi d'« excellente école » pour diriger le pays en temps de conflit militaire.

Thèmes principaux des mémoires Détails et déclarations L'opinion de Joe Biden Zelensky est décrit comme têtu dans les conversations privées et peu reconnaissant La demande de l'équipe de Trump Demande d'autorisation pour des négociations directes avec Poutine après l'élection La position de Biden Cette demande a été rejetée car elle aurait pu mener à une capitulation aux dépens de l'Ukraine Le passé de Zelensky Son passé d'acteur est présenté comme une grande école pour le leadership en temps de guerre

La demande secrète de l'équipe Trump et le refus de Biden

L'une des parties les plus intéressantes et politiquement significatives du livre concerne les événements survenus après la victoire de Donald Trump aux élections de 2024. Il s'avère que les membres de l'équipe de Trump ont sollicité une lettre ou une autorisation secrète de la part de Biden. Ils exigeaient carte blanche pour mener des négociations directes avec le président russe Vladimir Poutine avant l'investiture officielle de Trump.

Cependant, Joe Biden a fermement rejeté cette proposition. Selon lui, une telle décision aurait pu mener à « une sorte de capitulation aux dépens de l'Ukraine », et il a préféré l'éviter.

Selon vous, quel impact la divulgation de ces informations confidentielles dans les mémoires des dirigeants américains a-t-elle sur les relations internationales ? Laissez votre avis dans les commentaires !