L'épouse d'un millionnaire achète une île privée pour 50 millions de dollars afin de se détendre loin des regards indiscrets

Soudi Al Nadak, l'épouse de l'entrepreneur dubaïote Jamal Al Nadak, a annoncé que son mari lui avait acheté une île privée pour qu'elle puisse se détendre loin des regards indiscrets. C'est ce qu'a rapporté The Independent en 2024.

Selon la blogueuse, l'île située en Asie a coûté 50 millions de dollars. Le couple considère cet achat non seulement comme un lieu de villégiature privé, mais aussi comme un investissement pour l'avenir.

Soudi Al Nadak n'a pas révélé l'emplacement exact de l'île pour des raisons de sécurité. Elle a souligné que cet espace privé leur permet de se détendre en toute tranquillité, loin de l'attention du public.

Cependant, les informations concernant l'achat de l'île et son prix de 50 millions de dollars n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Par conséquent, cette nouvelle repose uniquement sur la déclaration de la blogueuse.