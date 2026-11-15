Comment Jensen Huang est devenu la cible des services secrets : les coulisses d'un scandale sans précédent
La Chine a lancé l'une des plus vastes opérations de renseignement au monde dans le but de renforcer son secteur technologique et d'atteindre une suprématie mondiale. The Wall Street Journal rapporte que le célèbre PDG de Nvidia Jensen Huang pourrait être devenu l'une des cibles principales de cette campagne à grande échelle.
Renseignement à une échelle sans précédent et inquiétudes américaines
Il est noté que l'objectif principal est d'acquérir des technologies de pointe nécessaires au développement de l'économie chinoise, à la modernisation des forces armées et à l'expansion de son influence à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Selon les estimations des services de renseignement européens, environ 600 000 personnes travaillent dans le domaine de la sécurité et du renseignement en Chine. Les responsables occidentaux soulignent qu'il n'existe aucune autre activité de cette ampleur dans le monde.
Selon Nicholas Eftimiades, ancien officier du renseignement du département de la Défense des États-Unis, l'Occident n'est pas habitué à une telle approche et ne dispose pas de mécanismes de défense adéquats.
Les responsables américains sont vivement préoccupés par le fait que les services spéciaux chinois aient tenté d'influencer Jensen Huang par le biais de ses relations avec Megaspeed une femme liée à l'entreprise Alice Huang . Selon Nigel Inkster, ancien directeur du MI6 britannique, Huang représentait pour Pékin non seulement le dirigeant d'une entreprise technologique de premier plan, mais aussi une cible de grand intérêt en raison de sa proximité avec le président Donald Trump et de sa capacité à influencer la politique d'exportation de puces de l'administration.
Aspects clés du conflit
Détails et informations officielles
Campagne de renseignement chinoise
Opération mondiale d'une ampleur sans précédent pour l'acquisition de technologies
Le rôle de Jensen Huang
Soupçons sur son statut de cible potentielle des services secrets chinois et ses relations
Enquête sur Megaspeed
Possibilité de livraison de puces avancées à la Chine via l'entreprise singapourienne
Décision du conseil d'administration
Annonce de l'ouverture d'une enquête indépendante le 8 novembre, démission de Huang le 12 novembre
Enquête et démission de Jensen Huang
Le scandale entourant Jensen Huang a éclaté début novembre avec la diffusion d'informations sur ses relations avec Alice Huang. Les services secrets américains soupçonnent cette femme de collaborer avec le renseignement chinois.
Dans ce contexte, le 8 novembre, le conseil d'administration de Nvidia a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante sur la possibilité que Huang soit devenu une cible du renseignement étranger. Le ministère chinois des Affaires étrangères a rejeté toutes ces accusations, les qualifiant de calomnies sans fondement. À Singapour, Megaspeed fait l'objet d'une enquête depuis février 2025, les autorités examinant des irrégularités dans la documentation administrative.
De son côté, celui qui dirigeait Nvidia avec succès depuis 1993, Jensen Huang a démissionné le 12 novembre. Il a officiellement quitté ses fonctions de président, PDG et membre du conseil d'administration. Pour l'instant, la directrice financière Colette Kress a été nommée à la tête de l'entreprise par intérim.
Selon vous, quel impact l'implication des dirigeants des géants technologiques dans des conflits géopolitiques et de renseignement aura-t-elle sur le marché mondial ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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