MrBeast établit un record avec 71,8 millions de vues en 24 heures

L'un des créateurs de contenu les plus populaires sur YouTube, MrBeast, a atteint un nouveau sommet. Sa dernière vidéo a été visionnée 71,8 millions de fois au cours des 24 premières heures suivant sa publication. Ce chiffre constitue un record personnel pour le youtubeur en termes de vues sur une seule journée.

L'intérêt pour la vidéo s'est manifesté non seulement par le nombre de vues, mais aussi par la durée de visionnage. Selon les données, les utilisateurs ont regardé la vidéo en moyenne pendant plus de 20 minutes.

En conséquence, le temps de visionnage total de la vidéo a dépassé le milliard de minutes. Cela démontre l'immense intérêt que suscite le contenu de MrBeast auprès de l'audience YouTube.

Ces dernières années, MrBeast est devenu l'un des créateurs les plus célèbres de la plateforme grâce à ses projets ambitieux, ses prix importants et ses vidéos insolites. Ce nouveau record vient s'ajouter à sa série de performances exceptionnelles sur YouTube.