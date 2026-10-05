MrBeast établit un record avec 71,8 millions de vues en 24 heures

·4·Monde
MrBeast établit un record avec 71,8 millions de vues en 24 heures

L'un des créateurs de contenu les plus populaires sur YouTube, MrBeast, a atteint un nouveau sommet. Sa dernière vidéo a été visionnée 71,8 millions de fois au cours des 24 premières heures suivant sa publication. Ce chiffre constitue un record personnel pour le youtubeur en termes de vues sur une seule journée.

L'intérêt pour la vidéo s'est manifesté non seulement par le nombre de vues, mais aussi par la durée de visionnage. Selon les données, les utilisateurs ont regardé la vidéo en moyenne pendant plus de 20 minutes.

En conséquence, le temps de visionnage total de la vidéo a dépassé le milliard de minutes. Cela démontre l'immense intérêt que suscite le contenu de MrBeast auprès de l'audience YouTube.

Ces dernières années, MrBeast est devenu l'un des créateurs les plus célèbres de la plateforme grâce à ses projets ambitieux, ses prix importants et ses vidéos insolites. Ce nouveau record vient s'ajouter à sa série de performances exceptionnelles sur YouTube.

MrBeastRecord YouTubeAudience YouTubeVidéos YouTubeCréateur de contenu
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

MrBeast, avec 500 millions d'abonnés, s'est marié : l'île mystérieuse du mariageMrBeast, avec 500 millions d'abonnés, s'est marié : l'île mystérieuse du mariage23 juillet 15:32Le roi de YouTube, MrBeast, est le premier à atteindre le cap du demi-milliardLe roi de YouTube, MrBeast, est le premier à atteindre le cap du demi-milliard14 juin 16:56Des chameaux au Botox ? 20 animaux exclus d'un concours de beautéDes chameaux au Botox ? 20 animaux exclus d'un concours de beautéAujourd'hui 16:58Une médecin chinoise abandonne 20 ans de carrière pour ouvrir une boulangerieUne médecin chinoise abandonne 20 ans de carrière pour ouvrir une boulangerieAujourd'hui 16:54Les Américains mangent moins : les médicaments amaigrissants impactent le secteur de la restaurationLes Américains mangent moins : les médicaments amaigrissants impactent le secteur de la restaurationAujourd'hui 16:32À Moscou, un homme saute sur un taxi et des voitures de police (vidéo)À Moscou, un homme saute sur un taxi et des voitures de police (vidéo)Aujourd'hui 16:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils