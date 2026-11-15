Les employés de Nvidia exigent le retour de l'ancien PDG Huang

L'un des plus grands géants technologiques au monde Nvidia est au cœur de vives tensions. WIRED rapporte que les employés de l'entreprise ont exprimé leur mécontentement suite à la démission de l'ancien PDG et fondateur Jensen Huang, exigeant son retour immédiat à son poste.

Plus de 1 600 signatures et l'inquiétude des employés

Il est rapporté qu'une pétition interne adressée au conseil d'administration a rapidement recueilli plus de 1 600 signatures d'employés. De nombreux membres de l'équipe soulignent l'importance cruciale de Huang pour l'entreprise, malgré les controverses liées à sa vie privée.

« Nvidia est Nvidia grâce à Jensen », a déclaré l'un des employés à WIRED. L'équipe craint que l'absence de direction ne compromette la position dominante de l'entreprise sur le marché mondial.

L'équipe craint que l'absence de direction ne compromette la position dominante de l'entreprise sur le marché mondial. Bloomberg indique qu'avant sa démission, Huang lui-même était en proie à une détresse émotionnelle, admettant ses erreurs devant les employés sans chercher à se justifier.