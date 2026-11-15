Les employés de Nvidia exigent le retour de l'ancien PDG Huang

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Les employés de Nvidia exigent le retour de l'ancien PDG Huang

L'un des plus grands géants technologiques au monde Nvidia est au cœur de vives tensions. WIRED rapporte que les employés de l'entreprise ont exprimé leur mécontentement suite à la démission de l'ancien PDG et fondateur Jensen Huang, exigeant son retour immédiat à son poste.

Plus de 1 600 signatures et l'inquiétude des employés

Il est rapporté qu'une pétition interne adressée au conseil d'administration a rapidement recueilli plus de 1 600 signatures d'employés. De nombreux membres de l'équipe soulignent l'importance cruciale de Huang pour l'entreprise, malgré les controverses liées à sa vie privée.

« Nvidia est Nvidia grâce à Jensen », a déclaré l'un des employés à WIRED. L'équipe craint que l'absence de direction ne compromette la position dominante de l'entreprise sur le marché mondial.

L'équipe craint que l'absence de direction ne compromette la position dominante de l'entreprise sur le marché mondial. Bloomberg indique qu'avant sa démission, Huang lui-même était en proie à une détresse émotionnelle, admettant ses erreurs devant les employés sans chercher à se justifier.

Contexte de l'affaire

Détails et indicateurs

Revendication principale

Réintégrer Jensen Huang à la direction de l'entreprise

Signatures recueillies

Plus de 1 600 employés ont rejoint l'appel adressé au conseil d'administration

Inquiétude majeure

Risque de perte de position de Nvidia suite à l'absence de leader

Réaction de la Chine

Le ministère chinois des Affaires étrangères rejette les allégations d'espionnage chez Nvidia

Controverse et facteur chinois

Rappelons que le concepteur de processeurs graphiques Nvidia avait annoncé le départ de son fondateur, Jensen Huang, de ses postes de président et PDG. Cette décision faisait suite à sa relation avec Alice Huang, soupçonnée d'être une source d'informations pour les structures gouvernementales chinoises.

Parallèlement, le ministère chinois des Affaires étrangères a fermement démenti toutes les allégations d'espionnage entourant Nvidia, les qualifiant d'infondées. Le marché technologique mondial attend désormais la réaction du conseil d'administration face à la pression des employés.

Selon vous, le conseil d'administration sera-t-il contraint de faire revenir Jensen Huang sous la pression des employés ? Laissez votre avis en commentaire !

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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