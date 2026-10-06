Arrestation après la tragédie de la mer Caspienne : l'ancien commandant en chef de la marine kazakhe arrêté

Dans le cadre de l'enquête sur les causes de la plus grande perte en temps de paix de l'histoire des forces armées du Kazakhstan, des militaires de haut rang sont tenus pour responsables. L'ancien commandant en chef de la marine du pays a été arrêté dans l'affaire de la mort de soldats lors d'exercices militaires dans la mer Caspienne. Qanat Niyazbekov a été officiellement arrêté.

Le président Kassym-Jomart Tokaïev l'avait déjà démis de ses fonctions la semaine dernière et avait exigé que tous les responsables de cette tragédie soient traduits en justice sans aucune indulgence.

17 soldats emportés par les vagues : comment la tragédie s'est-elle produite ?

L'incident s'est produit dans les eaux de la mer Caspienne appartenant au Kazakhstan lors des exercices militaires à grande échelle « Défense de la Caspienne - 2026 » : L'incident a eu lieu pendant ces manœuvres :

Ampleur de l'exercice : Plus de 500 militaires ont été mobilisés pour les exercices militaires qui ont débuté le 22 septembre ;

Détérioration brutale des conditions météorologiques : Le 24 septembre, une violente tempête a frappé la mer, entraînant une dégradation soudaine des conditions météorologiques, à la suite de laquelle 17 militaires ont été emportés par des vagues géantes ;

Bilan lourd : Grâce aux opérations de sauvetage rapides, seuls trois soldats ont pu être sauvés vivants, les 14 autres sont décédés.

Ce naufrage est enregistré comme la plus grande perte survenue lors d'exercices dans l'histoire de l'armée kazakhe moderne.

« En général, c'est pris en compte » : la réponse controversée de l'ancien commandant et les résultats de l'enquête

Après cet événement, l'ancien commandant en chef Qanat Niyazbekov a suscité la colère du public par ses réponses vagues aux questions des journalistes. Expliquant l'incident simplement par le mauvais temps et les vagues, il a répondu à la question directe de savoir si les caprices de la nature avaient été pris en compte lors de la planification des exercices : « En général, c'est pris en compte », avait-il répondu.

Cependant, les enquêtes officielles ont montré le contraire :

Graves lacunes dans la préparation : La commission d'enquête spéciale du ministère de la Défense du Kazakhstan a révélé de graves violations et une négligence dans la planification des exercices et le respect des règles de sécurité ;

5 responsables derrière les barreaux : Cinq hauts fonctionnaires ont déjà été arrêtés et placés en détention provisoire dans le cadre de cette affaire pénale.

Le bureau du procureur général du Kazakhstan et le département d'enquête militaire poursuivent leurs investigations pour évaluer juridiquement les actions de chaque officier responsable.