Une condamnée à mort survit à son exécution aux États-Unis et reprend conscience

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Une condamnée à mort survit à son exécution aux États-Unis et reprend conscience

Dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, Christa Pike, condamnée à mort, a repris conscience et a commencé à parler après une tentative d'exécution ratée. C'est ce qu'ont annoncé ses avocats.

Pike, âgée de 50 ans, devait être exécutée par injection létale le 30 septembre. Malgré l'administration de deux doses de produits, l'exécution a échoué et la détenue a été transportée à l'hôpital.

Pike reçoit actuellement des soins médicaux à l'hôpital. Selon les dernières informations de ses avocats, elle est consciente et capable de parler, mais la durée de son rétablissement complet reste incertaine.

Cet incident a soulevé de sérieuses questions sur la pratique de la peine de mort aux États-Unis. Les experts qualifient le cas de Pike d'inédit, une détenue ayant survécu après l'administration d'une injection létale.

À la suite de l'événement, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a suspendu les autres exécutions prévues dans l'État jusqu'à fin 2026 et a ordonné une enquête indépendante. Par ailleurs, le directeur du département correctionnel du Tennessee, Frank Strada, a annoncé sa démission.

Christa Pike a été reconnue coupable du meurtre d'une camarade d'université de 19 ans en 1995 et condamnée à mort. Ses avocats ont déposé divers appels pendant de nombreuses années pour faire réviser sa peine.

La question de savoir si Pike sera exécutée à nouveau reste en suspens. Ses avocats exigent la préservation des preuves et une révision de l'affaire.

Christa PikeGouverneur Bill LeeTennesseePeine de mortÉtats-Unis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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