Une détenue survit après deux doses de poison mortel

Dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, l'exécution de Christa Gail Pike, condamnée à mort pour un meurtre commis en 1995, a pris une tournure inattendue. Malgré l'administration de deux doses de produits létaux, la détenue n'est pas décédée.

Pike, âgée de 50 ans, a été transportée de la chambre d'exécution vers un hôpital par ambulance. Ses avocats ont confirmé qu'elle était en vie, mais aucune information sur son état de santé actuel n'a été communiquée.

Pike devait être exécutée le 1er octobre. Cependant, peu avant le début de la procédure, la Cour d'appel du sixième circuit des États-Unis a suspendu l'exécution. La cour a estimé qu'il fallait du temps pour examiner si les allégations de Pike concernant les abus sexuels subis durant son enfance avaient été suffisamment prises en compte lors du prononcé de la peine.

Le bureau du procureur général a fait appel de cette décision devant la Cour suprême des États-Unis. Par la suite, la Cour suprême a autorisé la reprise de l'exécution. Trois juges libéraux, dont Sonia Sotomayor, se sont opposés à cette décision.

Les avocats de Pike ont déposé une requête d'urgence auprès de la Cour suprême, affirmant que la procédure d'exécution lui avait infligé des « souffrances inutiles ». Ils ont demandé que la détenue reçoive des soins médicaux visant à lui sauver la vie.

Quel crime Pike a-t-elle commis ?

Christa Gail Pike a été condamnée pour le meurtre de Colleen Slemmer, âgée de 19 ans, survenu le 12 janvier 1995.

Selon les procureurs, Pike craignait que Slemmer n'essaie de lui voler son petit ami et l'a emmenée dans une zone boisée. Il a été établi que le petit ami de Pike de l'époque avait également participé au meurtre. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité.

Pike, quant à elle, a été condamnée à mort. Par la suite, plusieurs troubles mentaux lui ont été diagnostiqués. Ses partisans ont souligné qu'elle n'avait que 18 ans au moment des faits et que son état mental ainsi que les graves abus subis durant son enfance auraient dû être pris en compte dans la sentence.

Pike n'a pas nié avoir commis le meurtre. Dans une demande de clémence, elle a déclaré qu'elle avait l'intention de se disputer avec Slemmer, mais que la situation avait dégénéré.

May Martinez, la mère de Slemmer, attendait depuis des décennies que justice soit rendue pour la mort de sa fille. Elle s'était préparée à se rendre au Tennessee pour assister à l'exécution.

Depuis le rétablissement de la peine de mort aux États-Unis en 1976, 18 femmes ont été exécutées. Cela représente environ 1 % de toutes les exécutions dans le pays.

Si l'exécution de Pike avait eu lieu, elle serait devenue la 30e personne exécutée aux États-Unis en 2026 et la première femme exécutée au Tennessee depuis plus de 200 ans.