Une femme sera exécutée dans le Tennessee, aux États-Unis, après plus de 200 ans

L'exécution de Christa Pike est prévue pour le 30 septembre dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. Si elle a lieu, elle sera la première femme exécutée dans l'État depuis plus de 200 ans.

Pike, aujourd'hui âgée de 50 ans, a été reconnue coupable du meurtre d'une camarade de classe en 1995, à l'âge de 18 ans, et condamnée à mort. Son affaire est revenue sur le devant de la scène après près de trois décennies.

Le gouverneur Bill Lee a rejeté la demande de commutation de peine de Pike le 28 septembre. Le processus juridique se poursuit donc pour que l'exécution prévue le 30 septembre puisse avoir lieu.

Elle a été condamnée à mort à l'âge de 18 ans

Pike a été tenue responsable de la mort de Colleen Slemmer, 19 ans, avec qui elle étudiait dans le cadre du programme Job Corps à Knoxville en 1995.

Dans cette affaire, Pike a été reconnue coupable de meurtre au premier degré en 1996 et condamnée à mort. Son petit ami de l'époque a également été jugé, mais n'a pas été condamné à mort car il avait 17 ans au moment des faits.

Pike est entrée dans l'histoire comme l'une des plus jeunes femmes condamnées à mort aux États-Unis à l'époque moderne.

Les avocats ont demandé une commutation de peine

Dans la demande de clémence adressée au gouverneur, les avocats de Pike ont souligné qu'elle avait subi des abus sexuels et d'autres traumatismes graves durant son enfance, et qu'elle souffrait de problèmes de santé mentale.

Les avocats ont fait valoir qu'il y avait une différence entre la Pike de 18 ans et la femme de 50 ans qu'elle est aujourd'hui, demandant la commutation de la peine de mort en réclusion à perpétuité. La demande de clémence mentionnait également ses efforts de réhabilitation en prison et ses regrets.

Le gouverneur n'a pas changé sa décision

Après avoir examiné la demande de clémence de Pike, le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a déclaré qu'il maintenait la peine prononcée par l'État.

Suite à cette décision, les avocats de Pike ont annoncé qu'ils utiliseraient les recours juridiques restants pour tenter d'arrêter l'exécution.

La Cour suprême du Tennessee a fixé la date de l'exécution au 30 septembre 2026. Le document judiciaire précise qu'il n'existe aucun obstacle juridique à l'exécution de la peine.

Pourquoi cette affaire est-elle si particulière ?

L'affaire Pike a soulevé des débats juridiques non seulement sur son âge au moment du crime, mais aussi sur l'application de la peine de mort, les traumatismes infantiles et l'évolution d'une personne au fil des ans.

Actuellement, la mère de la défunte, Colleen Slemmer, soutient l'exécution. Elle a déclaré attendre que justice soit faite pour sa fille depuis près de trente ans.

Il existe donc deux points de vue : les avocats de Pike soulignent son âge et son passé traumatique comme facteurs atténuants, tandis que la famille de la victime attend l'exécution de la peine prononcée par le tribunal.

30 septembre — une date décisive

Selon le plan actuel, la peine de mort de Christa Pike 30 septembre 2026 est prévue pour être exécutée. Si elle est réalisée, ce sera la première fois en plus de 200 ans qu'une peine de mort est appliquée à une femme dans le Tennessee.

Cette affaire, qui dure depuis près de 30 ans, a une fois de plus placé au centre du débat public des questions juridiques complexes telles que la peine de mort aux États-Unis, le pouvoir de clémence et l'âge au moment du crime.