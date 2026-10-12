Les États-Unis proposent 3 000 dollars aux enfants migrants à partir de 5 ans pour quitter le pays

Le gouvernement américain propose 3 000 dollars aux enfants migrants mineurs, à partir de 5 ans, acceptant de quitter volontairement le pays, rapporte Bloomberg Law.

Selon la publication, ces offres sont faites à certains enfants dont les dossiers sont examinés par les tribunaux de l'immigration. Dans certains cas, la proposition est avancée par les avocats de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), tandis que dans d'autres, les juges expliquent aux enfants la possibilité de quitter le pays volontairement.

Les défenseurs des droits humains soulignent que ces offres sont parfois présentées à des enfants sans la présence de leurs parents ou tuteurs légaux, et sans accès à une aide juridique. Ils craignent que les enfants ne renoncent à demander l'asile ou à d'autres mesures de protection sans comprendre pleinement les conséquences juridiques de cette décision.

En 2025, il avait été rapporté que l'administration américaine proposait 2 500 dollars aux enfants migrants de 14 ans et plus, arrivés sans parents ni tuteurs légaux, pour un retour volontaire dans leur pays d'origine.

Les défenseurs des droits s'inquiètent du fait que cette nouvelle offre puisse exercer une pression sur les enfants. Les autorités américaines n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Bloomberg Law à ce sujet.