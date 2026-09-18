« Un piège derrière un sourire et 5 à 8 ans de prison ! » : Comment éviter le dangereux stratagème qui mène de la prison au front ?

Un avertissement sérieux concernant un danger vital a été émis pour des millions de travailleurs d'Asie centrale, y compris les citoyens ouzbeks, travaillant en Fédération de Russie. Selon les dernières vidéos et preuves circulant sur les réseaux sociaux et dans les communautés de migrants, les cas où la police de la circulation (GAI) et les agents de police arrêtent des ressortissants étrangers pour les inciter artificiellement à la corruption afin de les poursuivre pénalement ont fortement augmenté. Selon ce stratagème, les agents arrêtent un conducteur ou un passager sous prétexte d'une infraction mineure ou d'un contrôle de documents, et entament la conversation avec un sourire très poli.

Ensuite, ils leur tendent un livre, un porte-documents ou un autre objet, créant la fausse impression qu'il est possible de « régler l'affaire sur place ». Dès que le migrant glisse de l'argent pour se sortir de la situation, les caméras sont activées et la personne est arrêtée pour corruption (article 291 du Code pénal russe). Le plus tragique est que les étrangers accusés de ce chef encourent entre 5 et 8 ans de prison, et que la plupart de ceux qui se retrouvent derrière les barreaux subissent des pressions pour signer un contrat militaire et partir au front.

Alors, comment fonctionnent ces pièges psychologiques, quelles règles faut-il respecter strictement lors d'une interaction avec la police, et comment nos compatriotes peuvent-ils protéger leur liberté ?

« Argent glissé dans un livre et arrestation immédiate » : Le scénario minute par minute du piège

Le stratagème machiavélique qui conduit les migrants aux portes de la prison fonctionne comme suit :

Un comportement inspirant confiance : Les agents ne sont pas agressifs, au contraire, ils parlent de manière très amicale et chaleureuse, laissant entendre que le problème peut être « réglé tranquillement » ;

L'objet remis en main propre : On tend au conducteur ou au citoyen un manuel du code de la route (PDD), une pochette d'assurance ou un carnet, en lui disant : « Tu sais ce que tu as à faire » ;

Enregistrement secret : Dès que l'argent est placé dans l'objet, tout est enregistré par des caméras audio et vidéo, et une équipe opérationnelle est appelée ;

Une accusation pénale grave : La situation est officiellement qualifiée de « corruption envers un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions » (Art. 291 du Code pénal de la Fédération de Russie).

« De la prison directement aux tranchées » : La véritable horreur de cet article

Les conséquences désastreuses d'une arrestation pour corruption :

Une peine commençant à 5 ans : Selon la législation russe, la corruption envers un fonctionnaire est un crime grave, passible de 5 à 8 ans de prison et d'amendes colossales ;

Pression pour un contrat militaire : Aujourd'hui, les étrangers, en particulier les migrants, détenus dans les établissements pénitentiaires russes (colonies) sont devenus la cible principale pour le recrutement sous contrat pour la guerre ;

Tromperie et absence de retour en arrière : Un citoyen tentant d'éviter une amende administrative mineure met en un instant sa liberté, sa santé et même sa vie en danger.

Bouclier juridique : Les 5 règles d'or que chaque migrant doit connaître

Comment vous protéger lorsque la police ou la GAI vous arrête en Russie :

Ne proposez jamais d'argent : Quelle que soit l'infraction commise, exigez uniquement l'établissement d'un procès-verbal officiel ;

Ne prenez aucun objet étranger en main : Refusez de prendre les livres, dossiers ou papiers qu'on vous tend, et ne mettez jamais d'argent entre vos documents ;

Enregistrez la conversation sur votre téléphone : Selon la loi russe, un citoyen a le droit d'enregistrer en vidéo ou en audio sa conversation avec un policier en service ;

Utilisez les numéros d'urgence : Si l'on vous demande ouvertement ou secrètement de l'argent, appelez le 102 ou le 112 du ministère de l'Intérieur et signalez le numéro de l'équipage qui vous a arrêté ;

Payez l'amende légale via l'application officielle : Payer les amendes officielles via « Gosuslugi » ou les applications bancaires avec une réduction de 50 % est mille fois plus sûr que tout accord informel.

Une erreur d'un instant et le choix de la facilité peuvent mener à des années derrière les barreaux ou à être entraîné dans l'enfer de la guerre — la légalité est le protecteur le plus fiable de tout migrant.

Selon vous, le fait que nos compatriotes travaillant en Russie tombent dans ces pièges est-il dû à un manque de connaissances juridiques ou à la pression unilatérale du système sur place ? Quelles autres aides les consulats et organisations sociales devraient-ils apporter pour protéger les droits des migrants dans ces situations dangereuses ? Partagez vos expériences personnelles et vos réflexions dans les commentaires, et partagez immédiatement cet avertissement important avec tous vos proches, amis et connaissances en Russie pour les prévenir du danger !