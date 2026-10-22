Au Japon, il est possible de louer une grand-mère pour 23 dollars de l'heure

Au Japon, il existe un service unique pour discuter, obtenir des conseils de vie ou profiter de plats faits maison. Grâce à ce service appelé « OK Grandma », n'importe qui peut « louer » une femme âgée de 60 à 94 ans pour une heure. Le tarif de base est de 3 300 yens japonais, soit environ 23 dollars.

Ce service a été lancé par la société Client Services, qui propose diverses aides ménagères et quotidiennes au Japon. L'entreprise offre des prestations telles que le nettoyage, les travaux domestiques, la garde d'enfants et le soin des animaux. Cependant, ses services les plus insolites attirent davantage l'attention.

Par exemple, l'entreprise propose des personnes pour assister à divers événements à la place du client, s'excuser en son nom auprès d'autrui, ou même le remplacer lors d'un licenciement. L'un des services les plus populaires est « OK Grandma », qui permet de bénéficier de l'expérience et de la bienveillance des femmes âgées.

Le service a été lancé en 2012.

« OK Grandma », également connu sous le nom de « OK Obachan », a débuté en 2012, deux ans après la création de Client Services. Il reste l'une des offres les plus populaires de l'entreprise.

Plus de 100 femmes âgées travaillent pour l'entreprise. Chacune possède une riche expérience de vie, des intérêts et des compétences variés. Malgré leur âge, elles croient qu'elles peuvent encore apporter beaucoup à la société.

Certaines sont expertes dans la communication et l'écoute, tandis que d'autres ont une grande expérience dans la cuisine traditionnelle, les tâches ménagères ou la garde d'enfants. Il existe également des femmes qui se distinguent par leur talent pour la calligraphie.

Sur le site officiel du service, voici ce qui est dit sur les avantages de l'âge :

« L'avantage de l'âge est la capacité de ne pas s'agiter pour des détails et de ne pas leur accorder une importance excessive. »

L'attention des femmes âgées envers ceux qui ont besoin d'aide, leurs compétences en gestion domestique et en éducation acquises au fil des ans, ainsi que leur expérience dans les relations avec les voisins et les proches sont particulièrement soulignées. Leur sincérité et leur chaleur humaine, forgées par les hauts et les bas de la vie, sont considérées comme des qualités irremplaçables.

Chaque client se voit attribuer une « grand-mère » adaptée à ses besoins.

Comme l'entreprise compte de nombreuses femmes, il suffit aux clients d'expliquer leurs besoins. Ensuite, Client Services leur propose une candidate appropriée.

Par exemple, certaines femmes sont très douées pour préparer des plats japonais traditionnels. D'autres ont une grande expérience du ménage ou de la garde d'enfants. Certaines se distinguent par leur talent pour la calligraphie.

Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences professionnelles spécifiques pour utiliser ce service. Écouter les jeunes avec patience, leur donner des conseils de vie ou partager son expérience relationnelle est également très précieux.

Certains font appel au service pour résoudre des problèmes personnels.

Les raisons pour lesquelles les gens utilisent « OK Grandma » sont variées. Par exemple, un client a demandé de l'aide parce qu'il voulait rompre avec son partenaire mais avait du mal à le lui dire ouvertement.

« Je veux rompre avec mon petit ami, mais je n'arrive pas à lui dire. C'est pourquoi je veux que ma grand-mère m'accompagne », a-t-il déclaré.

Un autre client a fait appel à ce service parce qu'il n'avait pas assez de parents pour assister à son mariage.

« Je n'ai pas assez de parents à mon mariage. C'est pourquoi je veux que vous participiez à l'événement en tant que membre de ma famille », a expliqué l'un des clients.

De tels exemples montrent que le service ne se limite pas à l'aide ménagère, mais vise également à accompagner les gens lors d'événements importants et à réduire leur sentiment de solitude.

Combien coûte la « location de grand-mère » ?

Pour utiliser le service, le client doit payer 3 300 yens de l'heure, soit environ 23 dollars. En outre, les frais de déplacement sont à la charge du client. Le client couvre également les autres dépenses nécessaires pour la femme âgée pendant le temps passé ensemble.

Ces services au Japon montrent que des solutions adaptées aux besoins variés des individus sont proposées. « OK Grandma » se distingue en transformant l'expérience de vie, la conversation sincère et la bienveillance des personnes âgées en un service moderne.