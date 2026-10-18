Quand commence la loterie Green Card ? Un tribunal fixe une nouvelle date

Un tribunal fédéral du district sud de Californie a ordonné au Département d'État de commencer à accepter les candidatures pour la loterie Green Card DV-2027 au plus tard le 1er novembre 2026. L'inscription à ce programme devait initialement débuter à l'automne 2025, mais n'a pas été ouverte à la date prévue.

Le 14 octobre, la juge Jinsook Ohta a accédé à la requête du cabinet d'avocats Red Eagle Law, qui avait déposé une plainte contre le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

Selon la décision initiale, le Département d'État devait annoncer les dates d'inscription avant le 15 octobre et commencer à accepter les candidatures au plus tard le 18 octobre. Il était également prévu d'annoncer les résultats des participants sélectionnés avant le 19 novembre. Cependant, les parties ont par la suite demandé conjointement un report des délais de deux semaines, ce que le tribunal a approuvé.

Selon Red Eagle Law, le calendrier mis à jour prévoit que les dates d'inscription soient annoncées avant le 29 octobre, que la réception des candidatures soit ouverte au plus tard le 1er novembre et que les participants sélectionnés soient informés avant le 3 décembre.

Par ailleurs, la décision du tribunal ne signifie pas que la loterie est totalement et définitivement rétablie. L'administration de Donald Trump pourrait faire appel de cette décision. Toutefois, l'appel en lui-même ne suspend pas automatiquement l'exécution de la décision judiciaire.

Au 16 octobre, la réception des candidatures sur le site officiel du programme DV-2027 n'a pas encore commencé.

Pourquoi la loterie a-t-elle été retardée ?

L'inscription au programme DV-2027 devait débuter à l'automne 2025. Cependant, le Département d'État américain n'a pas annoncé l'ouverture des candidatures. En novembre dernier, les autorités ont indiqué que des modifications seraient apportées à la procédure de participation et que les nouvelles dates seraient communiquées ultérieurement.

En août 2026, le cabinet d'avocats Red Eagle Law a poursuivi le Département d'État pour exiger l'organisation de la loterie. Bien qu'en septembre le tribunal ait rejeté la demande de mesures d'urgence, il a poursuivi l'examen de l'affaire.